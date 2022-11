Toyota in difficoltà: cambia la strategia elettrica, diminuiscono i modelli EV

Lo scorso mese di maggio abbiamo scritto un articolo non proprio ottimistico sullo stato di salute dell'industria automotive giapponese (la Toyota bZ4X sarà il successo o il crac). Una grande eccellenza mondiale che però sta soffrendo l'elettrificazione: non a caso Toyota sta per rivedere la sua strategia elettrica.

Dopo aver remato contro la mobilità elettrica per diversi anni, Toyota aveva infine ceduto al mercato nel mese di dicembre 2021 annunciando l'arrivo di ben 15 nuovi modelli elettrici a marchio Toyota e Lexus. Poi i modelli sono diventati addirittura 30, ora però quella strategia rischia di saltare in aria. Lo scorso mese di settembre la compagnia ha raddoppiato gli investimenti sull'elettrico con altri 38 milioni di dollari, ora però sta comprendendo come lanciare tutti i veicoli annunciati sarà più difficile del previsto.

Secondo la Reuters, quattro persone molto informate sulle strategie di Toyota sarebbero convinte che la società stia per ridistribuire in maniera più oculata i 38 milioni di dollari promessi alla mobilità elettrica. Sembra che la società abbia fermato lo sviluppo di alcuni veicoli per concentrarsi su altri, nello specifico i progetti relativi alla berlina Crown e alla versione stradale del Compact Cruiser Concept sarebbero stati messi in stand-by.

Questo cambio di direzione potrà portare a diversi ritardi, con alcuni modelli tagliati completamente. Non è raro che un'azienda decida di cambiare una strategia in corso d'opera, lo ha fatto di recente Jaguar con lo stop allo sviluppo della XJ, ora però che c'è un nuovo CEO alla guida del marchio c'è la voglia di lanciare ben tre nuovi SUV elettrici (Jaguar converte Halewood all'elettricità), insomma ci può stare che una società cambi idea di frequente. È rischioso ma è possibile.

Sembra dunque che Toyota abbia formato un nuovo team per migliorare la strategia elettrica e speriamo davvero che il marchio giapponese possa trovare la quadra del cerchio. Il lancio della bZ4X non sta andando come sperato (Toyota richiama subito la sua bZ4X) e non vorremmo che la "profezia" del nostro articolo in qualche modo si avverasse...