Toyota, depositato il marchio GR GT: nuova supercar in arrivo?

Nel mese di gennaio 2022, Toyota presentò il concept GR GT3 al al Tokyo Auto Salon. Nel corso di quest'anno però, alcuni immagini di brevetto hanno suggerito una versione senza l'imponente ala posteriore. Testimonianza comunque che Toyota è ancora al lavoro su questo progetto.

Recentemente il marchio giapponese ha anche depositato il logo GR GT in dato 19 gennaio, sollevando domande sul suo utilizzo futuro. Mentre alcune speculazioni indicano un'auto sportiva, esiste la possibilità che diventi l'emblema di questa futura vettura da corsa tanto vociferata e rimasta nell'ombra. Adesso, le probabilità che si tratti della GR GT3 al WEC (uscita prevista per il 2026) aumentano di probabilità, suscitando grande aspettativa tra gli appassionati.

Tutto questo potrebbe anche indicare l'arrivo di una versione di produzione dell'hypercar che, ricordiamo, sarebbe da oltre 1.000 cavalli. Tuttavia, il veicolo è stato presentato per la prima volta nel lontano 2018 e non sappiamo se anche questo dato potrebbe essere cambiato nel tempo. In ogni caso, sembra che Toyota stia preparando un duo di veicoli ad alte prestazioni, uno orientato alla pista e l'altro alla strada.

Spostandoci un attimo dalla Toyota (ma restando comunque dentro i reconditi corridoi del gruppo giapponese) Mazda6 ha interrotto la produzione negli Stati Uniti nel 2021 e nel Regno Unito nel 2023, la berlina si rifiuta di cedere. Nonostante il termine della produzione interna in Giappone a metà aprile, la vettura continuerà a essere assemblata per i mercati di esportazione, in particolare in Vietnam. Sebbene la Mazda6, con la sua terza generazione dal 2012, sia una delle vetture più longeve in commercio, alcune fonti confermano che il modello è ancora presente in Australia.

Nonostante i cicli di vita automobilistica tipicamente più brevi, la Mazda6 rimane in servizio nonostante i 12 anni di età. Tuttavia, l'azienda ha escluso l'utilizzo della sua nuova piattaforma a trazione posteriore per una nuova generazione (vi invitiamo a dare un'occhiata a questo assurdo incidente che coinvolse una Mazda 6 e una Tesla).