La Toyota Crown Sport è sul mercato: i giapponesi hanno la loro Ferrari Purosangue

La Toyota Crown è una berlina unica che offre un'altezza da terra simile a un crossover per la guida in città. La Toyota Crown Sport invece è pronta a portare un tocco di entusiasmo in questa linea di veicoli che rivaleggia con il super suv di Ferrari (ma solo in Giappone per ora).

Toyota Crown Sport presenta un design che ricorda vagamente la Ferrari Purosangue, con un aspetto più sportivo e audace rispetto alla tradizionale berlina. Anche se non ha un motore V12 sotto il cofano, i motori ibridi standard e ibridi plug-in opzionali dovrebbero offrire prestazioni soddisfacenti. I dettagli sulla potenza non sono stati ancora annunciati, ma le versioni precedenti della Crown con 340 CV si sono dimostrate sorprendentemente veloci.

Crown Sport dovrebbe essere ancora più agile del modello base grazie alla presenza dello sterzo delle ruote posteriori. Anche se questo veicolo non offrirà una trasmissione manuale, Toyota è al lavoro su una soluzione di cambio manuale anche per i veicoli elettrici. Purtroppo, al momento la Toyota accetta ordini solo per la Crown Sport in Giappone, senza piani noti per la vendita al di fuori del mercato giapponese.

Toyota, per il mercato giapponese, mette a disposizione dei veicoli che dalle nostre parti suonerebbero molto strani. Uno di questi è una versione Rolls-Royce del brand chiamato Century, la cui ultima versione è stata presentata all'inizio di settembre. Il veicolo è pensato per il trasporto di personalità politiche e manager di grandi aziende in una soluzione extralusso e all'avanguardia.