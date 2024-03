Toyota ha creato una RAV4 elettrica nel 1997, 15 anni prima della Tesla Model S

È ormai qualche anno che Toyota porta avanti con fierezza una battaglia per far sopravvivere i motori ibridi (Full Hybrid), con il marchio giapponese estremamente scettico sulle auto elettriche al 100%. Eppure un tempo le cose erano diverse, come dimostra la RAV4 elettrica di fine anni Novanta.

A sentire questa storia oggi viene quasi da sorridere, Toyota infatti è il brand che più di ogni altro sta lottando per avere una transizione elettrica più lenta e ragionata (Toyota: “Non siamo contro le elettriche, siamo realisti”). Eppure nel 1997 l’azienda ha creato e commercializzato una RAV4 EV, un modello all’avanguardia per l’epoca mosso da un motore elettrico da 67 CV e 190 Nm di coppia.

Ovviamente la tecnologia di fine anni Novanta non permetteva chissà quali prestazioni, motivo per cui Toyota ha presto tagliato i ponti con l’elettricità totale e puntato sul Full Hybrid (la gente vuole le ibride e Toyota gongola). La batteria di bordo, con una chimica ormai obsoleta al nichel-metallo idruro, garantiva solo 27 kWh di energia, comunque sufficienti a percorrere 150 km dopo una ricarica di 5 ore.

Dati tecnici che avrebbero affossato qualsiasi progetto, soprattutto una RAV4, un veicolo votato anche all’avventura. Inoltre all’epoca non si poteva di certo ricaricare con facilità alle colonnine pubbliche, Toyota ha infatti creato solo 2.200 unità per destinarle a un uso professionale, ovvero per venderle alle aziende o alle flotte, per un uso esclusivamente cittadino. Anche se sembra incredibile, qualcuno possiede ancora vetture come questa, una RAV4 EV con 120.000 km percorsi è infatti stata messa in vendita negli Stati Uniti sul sito specializzato Cars & Bids.

L’offerta vincente è stata di 5.120 dollari, ovvero 4.720 euro al cambio attuale, non male per un pezzo sicuramente da collezione. Un progetto che ci ricorda come Toyota abbia provato, in tempi non sospetti, a percorrere i primi passi in campo elettrico anticipando moltissima concorrenza. Il mercato di massa sarebbe in realtà partito solo nel 2010, con la Nissan LEAF, e successivamente nel 2012 con Tesla, oltre 10 anni dopo la RAV4 EV.