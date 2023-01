Toyota è il costruttore che ha venduto di più nel 2022 con quasi 10.5 milioni di auto

Il 2022 è stato un anno difficile per molti costruttori, specialmente con i problemi sorti dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, ma ciò nonostante, anche quest’anno Toyota ha battuto tutti, diventando il costruttore che ha venduto più veicoli in tutto il mondo, con quasi 10,5 milioni di auto vendute con marchio Toyota, Daihatsu e Hino.

Toyota ha venduto 10.483.024 veicoli per la precisione, surclassando il Gruppo Volkswagen, che si è piazzato secondo con un totale di 8.3 milioni di mezzi venduti, ovvero il 7% in meno rispetto all’anno passato. Il risultato del 2022 in realtà è calato anche per Toyota, seppur di pochissimo: le vendite del 2022 sono state inferiori del 0,1% rispetto al 2021.

Tralasciando questo dato però, la produzione mondiale è aumentata del 5,3%, e solo i veicoli del marchio Toyota hanno avuto un incremento del 5,2%, con oltre 9 milioni di modelli. A livello globale Toyota è quindi la regina delle vendite, mentre negli Stati Uniti è stata privata del primo posto da General Motors, che lo scorso anno ha piazzato 2.274.088 veicoli contro le 2.108.458 di Toyota Motor North America (TMNA).

L’obiettivo di quest’anno è quello di produrre un totale di circa 10.6 milioni di mezzi, ma bisogna vedere come evolverà il mercato in questo momento di transizione verso la mobilità elettrica: a tal proposito, ricordiamo che Akio Toyoda aveva troppi dubbi sulle auto EV e Toyota ha scelto un nuovo CEO.