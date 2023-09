Toyota ha costruito un Hilux a idrogeno con il motore della Mirai

Toyota ha costruito il suo primo prototipo di cella di combustibile a idrogeno Hilux nello stabilimento di Burnaston, nel Regno Unito, come parte di un progetto congiunto con i partner del consorzio e con il sostegno finanziario del governo britannico.

Il propulsore dell'Hilux a idrogeno utilizza alcune parti della Toyota Mirai e si prevede che abbia un'autonomia di 580 km. Tuttavia, per fare un confronto, l'Hilux con motore turbodiesel da 2,8 litri disponibile nel mercato può percorrere circa 1.150 chilometri tra un rifornimento e l'altro. Toyota è anche a lavoro su un veicolo elettrico che avrà la stessa autonomia di un veicolo a combustione interna.

Questo prototipo dell'Hilux ha dei serbatoi dell'idrogeno posizionati tra i binari del telaio, approssimativamente nel punto in cui si inserisce l'abitacolo. Gli altri componenti delle celle a combustibile sono collocati sotto il cofano, dove solitamente si trova il motore a combustione, mentre la batteria è situata nella parte posteriore del veicolo.

Toyota ha avviato il progetto di questo prototipo all'inizio del 2022 come studio di fattibilità e ha iniziato la progettazione e lo sviluppo il 1 luglio 2022. La costruzione del primo prototipo è iniziata il 5 giugno 2023.

L'azienda prevede di sottoporre i 10 prototipi a una serie di test che riguardano prestazioni, sicurezza, funzionalità e durata al fine di valutarne l'idoneità e di comprendere le opportunità e i rischi di un pick-up alimentato a celle a combustibile.

Non si parla molto di idrogeno, ormai il focus del nostro tempo sembra orientato verso l'elettrico, tuttavia le mosse di Toyota sono sempre da tenere sotto osservazione, poichè i giapponesi sanno bene come funzionano i mercati globali (essendo leader indiscussi da molto tempo). Nel mentre ti invitiamo a dare un'occhiata alla nuova Toyota Century, considerata da molti come la Rolls-Royce Cullinan del sol levante.