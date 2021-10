Toyota ha costruito un'auto radiocomandata con motore a idrogeno insieme a Tamiya

Non è un segreto che Toyota sia particolarmente interessata allo sviluppo della propulsione a idrogeno per il futuro, ancor più dell’elettrico, e infatti qualche mese fa la casa giapponese ha portato a termine una gara endurance con una Toyota Corolla a idrogeno. Questa volta il progetto riguarda un’auto RC, ma segue la stessa idea.

Toyota ha infatti ultimato la creazione di una Mirai radiocomandata, avvalendosi dell’aiuto di Tamiya e Bramble Energy. Si tratta della prima vettura RC ad essere alimentata con questa tecnologia, e condivide la stessa tecnologia dell’auto che vuole replicare in miniatura, compreso la tinta rossa Scarlet Flare.

Sotto alla scocca di plastica è nascosta infatti la parte meccanica della piccola auto, che è caratterizzata dalla presenza delle celle a idrogeno capaci di generare 20W. Tutto il propulsore poggia sul telaio Tamiya TT-02, un’unità a quattro ruote motrici tra le più utilizzate nel settore. L’idrogeno è contenuto in due piccoli serbatoi, che quanto si svuotano del tutto possono essere sostituiti con facilità, proprio come nella Mirai originale. Stando alle dichiarazioni, le due riserve di idrogeno dovrebbero garantire un’autonomia doppia rispetto ad un modello analogo a batterie.

Il modellino non è disponibile all’acquisto, anche perché l’idrogeno e la tecnologia per sfruttarlo sono ancora troppo costosi per la vendita di un prodotto del genere, ma è un chiaro esempio di quello che si può fare sfruttando questa risorsa, su cui Toyota crede fermamente.

A questo proposito un portavoce della casa giapponese ha dichiarato: “Le auto sono la punta dell'iceberg per Toyota in termini di progresso verso una società dell'idrogeno. L'idrogeno svolgerà un ruolo chiave nel soddisfare le nostre future esigenze energetiche. […] Ci consente di immagazzinare energia rinnovabile e trasportarla facilmente, in modo che possa essere utilizzata su richiesta per alimentare diverse tipologie di industrie”.

L'auto in dimensione reale si può invece acquistare al prezzo di 50,000 sterline, poco meno di 60,000 euro al cambio attuale, e la Toyota Mirai ha già ottenuto un Guinness World Record percorrendo più di 1300 km con un solo pieno di idrogeno.