Toyota costruisce un'ammiraglia unica per l'imperatore giapponese, che lusso!

Alla sua cerimonia di incoronazione, il centoventiseiesimo imperatore del Giappone sfilerà in una vettura unica, costruita per l'occasione direttamente nelle fabbriche Toyota.

Si tratta della Toyota Century, ammiraglia extra lusso introdotta dalla casa automobilistica giapponese nel corso del 2018. E' una delle auto giapponesi più sfarzose mai ideate e, per questo modello in particolare, è stata modificata in alcuni aspetti. La Century dell'Imperatore Naruhito avrà a disposizione una speciale seduta posteriore leggermente più alta del normale e disegnata con uno schienale completamente nuovo. All'esterno gli ornamenti dorati danno un'idea della nobile discendenza del futuro proprietario.

Toyota ha scelto la Century perché porta in con sé delle doti fondamentali allo scopo. E' fatta in Giappone, è grossa e maestosa nonché sicura, e potente. La generazione attuale rispetto alla scorsa ha perso il classico V12 per rispettare le norme anti inquinamento, ma nonostante tutto sfoggia 425 cavalli tratti da un powetrain ibrido che si fonda su un motore V8 da 5.0 litri, utilizzato tra l'altro per alimentare alcune Lexus.

La sfilata avverrà il 22 Ottobre prossimo, e partirà dal Palazzo Imperiale, per giungere al Palazzo Akasaka, stando a quanto riferito da Japanese Nostalgic Car. Il percorso misura circa 4,5 chilometri e sarà completato in 30 minuti. Ovviamente la durata è commisurata all'importanza dell'evento, durante il quale gli spettatori assisteranno con calma al passaggio dell'Imperatore. E' anche per questo che il sedile posteriore è più alto, le riprese saranno senza alcun dubbio facilitate.

Prima di lasciarvi alla galleria in calce, la quale vede esplodere il lusso sfrenato della Century, vi informiamo che Toyota sta già preparando la propria flotta per le Olimpiadi di Tokyo 2020, giochi durante i quali la casa giapponese metterà a disposizione ben 500 veicoli di ogni tipo. Nella pentola dello sviluppo bolle infatti la guida autonoma, per questo motivo è nato un accordo con Suzuki.