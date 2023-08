Toyota costretta a bloccare la produzione in tutto il Giappone: ma il motivo è oscuro

Toyota ha dovuto sospendere la produzione nei 14 stabilimenti di assemblaggio in Giappone a causa di un guasto al sistema di ordini dei componenti, interrompendo un terzo della produzione globale. Questo rappresenta una sfida poiché Toyota utilizza un sistema di gestione dell'inventario just-in-time.

Anche se l'azienda ritiene che non sia dovuto a un attacco informatico, è la seconda volta che affronta una situazione del genere. L'impatto sui numeri di produzione non è ancora chiaro.

Nonostante la tempestività di Toyota nel risolvere problemi simili in passato, la durata dell'interruzione dipenderà dalla complessità del problema attuale. Non ci sono prove ufficiali che collegano direttamente il problema all'acqua radioattiva di Fukushima o alle chiamate moleste dalla Cina, come qualcuno ha voluto ipotizzare. Tuttavia, l'attenzione mediatica attorno a questi eventi potrebbe avere un impatto sulla situazione.

Sebbene Toyota punti molto sui veicoli ibridi, ritenuti i mezzi dei quali i consumatori hanno più bisogno, il colosso giapponese, nel Gennaio del 2023, ha sostituito il precedente CEO, Akio Toyoda, in favore di un board manageriale più a favore degli EV.

Uno dei più grandi (se non il più grande in termini prettamente numerici) di auto al mondo, vive in un periodo, caratterizzato da riflessioni attente sul futuro. L'azienda deve fronteggiare la transizione elettrica, il che può sembrare banale a dirsi, ma quando sei il maggiore produttore di auto al mondo, una piccola decisione sbagliata può costare decine di miliardi. Detto questo, nonostante questi piccoli incidenti di percorso, riteniamo che non sia proprio il caso di sottovalutare Toyota.