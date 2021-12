Toyota correrà con auto a idrogeno e carburanti sintetici nel 2022

Toyota ha intenzioni davvero serie per quanto riguarda la salvaguardia del pianeta. Sappiamo già che, nonostante le polemiche degli ultimi anni, proprio Toyota venderà solo auto elettriche in Europa a partire dal 2035, il marchio giapponese però vuole cambiare anche il mondo delle corse con l’idrogeno e i carburanti sintetici.

Un segno importante quello di Toyota, che vuole dare il buon esempio anche in un mondo famoso per essere altamente inquinante, quello delle corse - anche se in termini assoluti il Motorsport impatta in maniera minore rispetto ad altri fattori. Ebbene già dal 2022 Toyota vuole correre corse più pulite a partire dalla serie Super Taikyu. L’azienda realizzerà il progetto affidandosi all’idrogeno e ai carburanti sintetici, questo significa che le auto potranno continuare a utilizzare motori termici ma senza emissioni di CO2 - o comunque emissioni irrisorie nel caso dei carburanti sintetici.



Non è nuova la notizia di Toyota alle prese con motori termici a idrogeno, il marchio ha infatticorso già una 24 ore Fuji International Speedway con la sua Corolla Sport con motore 3 cilindri alimentato a idrogeno. La Corolla H2 è stata ugualmente capace di portare a termine una gara, c’era solo il problema del rifornimento troppo lento; ora il team di sviluppo è riuscito a scendere dai 5 minuti precedenti a 2 minuti, significa che la vettura è diventata competitiva per il prossimo anno.

Sarà proprio la Corolla H2 Concept a correre con il numero #32 nella classe ST-Q, il pilota si è inoltre registrato come “Morizo”, lo pseudonimo con cui l’attuale presidente di Toyota - Akio Toyoda - ha corso in passato. Non solo idrogeno però: il brand correrà anche con la GR86 usando carburante sintetico prodotto a biomassa. Sempre nella classe ST-Q la vettura avrà numero #28 e sarà guidata da Daisuke Toyoda, figlio del presidente Akio.



Partner in questa avventura sarà per Toyota ORC ROOKIE Racing, con le due realtà che collaborano dal 2021. Inizia dunque una nuova era anche per il mondo delle competizioni, e la domanda che sorge spontanea è la seguente: idrogeno e carburanti sintetici avrebbero potuto salvare tutti i motori termici? Intendiamo anche nel mondo normale, nel mercato consumer che sta spingendo per l’elettrico a batteria. La risposta non l’avremo mai e saremo destinati a vivere con l’eterno dubbio.