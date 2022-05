Una Toyota Corolla tampona un'auto due volte in pochi secondi

Brutta avventura per una Toyota Corolla, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti: la vettura è riuscita a tamponare un'auto non una ma ben due volte nel giro di pochi istanti, con una manovra alquanto stramba.

Ci troviamo nel traffico di una grande città, la dashcam posteriore di una vettura registra un video (poi pubblicato su Reddit) che mostra chiaramente come il proprietario di una Toyota Corolla si distragga e vada a tamponare l'auto in questione. I dati della dashcam dicono che il filmato è stato girato alle 12:27 dell'8 maggio 2022 e che l'auto di riferimento si è fermata da una velocità di 13 km/h, sembra dunque che stesse nel traffico congestionato oppure di fronte a un semaforo.



Chiaramente il conducente della Toyota Corolla che inseguiva si è distratto ed è finito dritto contro il posteriore della vettura che registrava il filmato, e fin qui nulla di strano, purtroppo incidenti simili avvengono tutti i giorni, possono capitare. La cosa stramba succede successivamente: appena dopo il primo schianto, la Toyota accelera di nuovo con violenza e colpisce la malcapitata vettura per una seconda volta. Potrebbe essere un nuovo record: un doppio tamponamento nel giro di pochi istanti.



Non sappiamo esattamente cosa sia successo, possiamo però immaginare che nel panico della situazione il conducente della Corolla abbia inavvertitamente schiacciato il pedale dell'acceleratore al posto del freno.



