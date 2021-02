Toyota Corolla perde il controllo, esce di strada ed entra in una casa perforando il tetto

Non deve essere affatto facile entrare in un'abitazione con la propria vettura atterrandovi da svariati metri di altezza, ma è proprio quanto accaduto ad un uomo di 25 anni a bordo di una Toyota Corolla di passata generazione sulla Iowa Higwhway 9 nei pressi di Sioux Falls, nel South Dakota, alle 22:40 ora locale.

Secondo quanto comunicato dalle autorità locali al team di KELO, pare che nel momento dell'incidente il conducente viaggiasse ad una velocità tripla rispetto al limite di velocità di 55 km/h fissato per il tratto interessato. Dalle prime ricostruzioni l'individuo si sarebbe ritrovato davanti ad un incrocio ad una velocità troppo elevata e avrebbe colpito in pieno le barriere spiccando un volo pazzesco.

La traiettoria aerea è stata calcolata essere lunga quasi 40 metri, i quali separano il marciapiede dal tetto della sventurata residenza. Dato che la Toyota non ha fatto il suo ingresso in casa in modo del tutto silenzioso, uno dei vicini è immediatamente accorso sulla scena dichiarando di aver subito personalmente un episodio simile non molto tempo prima.

"Avevo appena visto qualcuno mentre usava una torcia nel fosso con l'intenzione di farsi luce in giro e mi sono detto 'bene, deve essere accaduto un incidente qui da qualche parte', ma non avevo visto la macchina." Queste sono state le parole riferite da Curtis Canfield per KELO, che ha riferito la sua esperienza un attimo prima di guardare verso l'alto.

"E' incredibile come sia finita lassù. Potevi vedere soltanto il paraurti posteriore e i fari di posizione, per cui era abbastanza addentro la casa." Tutte le persone le quali hanno assistito in prima persona all'incidente sono rimaste stupefatte, e questo non ci sorprende per nulla. Lo sceriffo della Contea di Lyon non fa eccezione:"Quando ho visto le immagini questa mattina non potevo crederci, non avrei mai pensato di poter vedere un'auto incastrata in un tetto in quel modo."

Al momento l'unica persona ferita risulta essere proprio il conducente della Corolla, ma non siamo riusciti a sincerarci delle sue condizioni. Se foste interessati a leggere notizie simili vi consiglieremmo di dare un'occhiata all'assurda situazione nella quale si è cacciato il proprietario di un pickup Ram: dopo essersi scontrato con un terrapieno è volato all'interno di una casa penetrandone il tetto.



Interessante anche la vicenda che ha visto coinvolto un camion: il mezzo, violando ogni legge della fisica, è finito incastrato dentro un'abitazione piegando persino un traliccio dell'alta tensione.