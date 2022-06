Toyota Corolla a idrogeno finisce Fuji Super TEC 24 Hour Race con quasi 500 giri

Toyota da lungo tempo ha le idee chiare: riuscire a portare a termine lo sviluppo di una vettura con motore termico funzionante a idrogeno. Con tale intento, il team GAZOO Racing ha deciso di portare una Toyota Corolla a idrogeno alla Fuji Super TEC 24 Hour Race 2022 tenutasi tra il 3 e il 5 giugno. Ora abbiamo i dati ufficiali della competizione!

Secondo quanto ripreso da DailySportsCar, il team Toyota ha portato la sua Corolla H2 Concept #32 ORC ROOKIE Racing sul circuito del Fuji Speedway completando 478 giri, 120 in più rispetto a quelli che l'auto ha corso nella stessa gara dell'anno scorso. Ciononostante, tra i vari partecipanti è arrivata ultima in classifica. A influire su questo risultato sarebbero stati un incidente in pista, con sosta di due ore per riparare il danno, e ben 41 soste durante la gara per rifornire i suoi serbatoi di idrogeno, ovverosia circa cinque ore complessive ai box per il solo carburante. In poche parole, un terzo della gara è stato trascorso fuori dalla pista.

Il giro veloce di 2:02.25 registrato dal CEO Akio Toyoda, pilota B del team, ha permesso però di scoprire le vere prestazioni della Corolla H2 Concept che, alla fine della fiera, sarebbe stata competitiva con altri veicoli di classe come Nissan Z, Toyota GR86 e Subaru BRZ. Purtroppo, però, le numerose soste hanno compromesso la gara. Ciò comunque non scoraggerà Toyota che, anzi, sembra essere ancor più intenzionata a far funzionare l'energia a idrogeno per applicazioni da corsa.

In Occidente, intanto, Renault ha svelato il concept Scenic Vision con motore a idrogeno.