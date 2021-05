Una Toyota Corolla anni '80 venduta a caro prezzo: amanti dei manga, la riconoscete?

La quotazione delle youngtimer - cioè le auto che vanno dagli anni '80 ai primi 2000 - giapponesi sta decollando negli Stati Uniti. Lo si capisce dando un'occhiata al sito di aste Bring a Trailer, dove una Toyota Corolla Sport GT-S del 1985 è stata venduta a ben 40.000 dollari, il corrispettivo di 32.900 euro circa al cambio attuale.

La AE86 è un vero classico degli anni '80, in Giappone l'auto fu venduta sotto forma di Corolla Levin, caratterizzata da un design più tradizionale, e di Sprinter Trueno, aggressiva e con fari a scomparsa. I due modelli sono diventati amatissimi grazie al manga e anime Initial D; la Trueno in particolare è ambitissima poiché vera protagonista della saga.



La Corolla Sport GT-S è la versione nordamericana della Sprinter Trueno. La GT-S era spinta da un quattro cilindri da 1,6 litri dotato di doppio albero a camme in testa. I 114 CV di potenza e i 132 Nm di coppia venivano scaricati dalle ruote posteriori tramite un cambio manuale a cinque marce. Con un peso a secco di 998 chilogrammi, è leggermente più pesante della versione giapponese a causa del diverso allestimento.

L'esemplare in vendita ha 180.000 chilometri sul tachimetro e, per l'età che ha, è in buone condizioni. Tuttavia non ci sentiamo di definirlo un esemplare perfetto: ci sono ruggine, graffi, ammaccature e la vernice rossa non è più intensa come un tempo.

32.900 euro sono davvero tanti, con lo stesso valore negli Stati Uniti si può acquistare la nuova - e velocissima - Honda Civic Type R, una Ford Mustang GT ben accessoriata o attendere l'arrivo della Toyota GT86, erede spirituale della AE86.

Qualche anomalia nell'asta c'è stata, nei passati mesi diversi esemplari di Corolla GT-S sono stati venduti a prezzi tra gli 8.000 e i 17.000 euro. Evidentemente il fatto che non fosse elaborata e la possibilità di tirar fuori un ottimo restauro hanno fatto impennare le quotazioni della Corolla Sport GT-S da poco venduta.



Un altro aspetto da considerare è il potere di spesa aumentato dei millennial, una generazione cresciuta a pane e meme, evidentemente affezionata ad Initial D e alla AE86 Trueno con cui Takumi consegnava tofu. (immagini Bring a Trailer)