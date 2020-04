Toyota Corolla Cross avvistata per la prima volta! Ecco le immagini

La Toyota Motor Corporation sta attraversando un periodo di forte rinnovamento, come praticamente quasi ogni casa automobilistica di questi tempi d'altronde. La via verso l'elettrificazione pare impossibile da ignorare e, a 23 anni dalla prima Prius ibrida, le auto completamente elettriche paiono essere il futuro del brand.

Allo stesso tempo bisogna però vivere il presente, in quanto non si possono abbandonare di punto in bianco i clienti fidelizzati con le motorizzazioni classiche. E infatti pare che la compagnia voglia aggiungere al listino un altro modello tradizionale.

Si tratta di un SUV compatto basato sulla piattaforma della Corolla e progettato per debuttare in numerosi mercati mondiali, e quelle che potete trovare in calce sono le prime immagini in assoluto che lo ritraggono. Inizialmente sono state condivise da Thai Car Inside sulla pagina Facebook proprietaria, e mostrano da due angolazioni differenti un veicolo pesantemente camuffato in fase di prototipo, mentre era in prova tra le strade tailandesi.

A uno sguardo superficiale sembra esteticamente simile al Toyota Harrier, e non è improbabile visto il fatto che i due veicoli condividono la stessa architettura TNGA. Stando a quanto riportato dalla parte brasiliana di Motor1 il modello fotografato andrà a posizionarsi in un segmento un po' più pratico e tradizionale di quello occupato dalla C-HR, e sarà al contempo più semplice ed economico rispetto alla popolare RAV-4.

Sarà molto interessante vedere l'evolversi della situazione in Toyota e la stratificazione della sua gamma di vetture, e in questo senso la Yaris Cross spaziosa appena annunciata alimenta le speculazioni. Internamente il SUV da poco immortalato è conociuto come progetto 740B, e potrebbe portare con sé il nome di Corolla Cross, come trapelato da un brevetto depositato in Australia.

Per saperne di più non ci resta che attendere informazioni più specifiche, ma nel frattempo ecco a voi l'Evoltis: il primo crossover elettrico di Subaru sviluppato in collaborazione con Toyota.