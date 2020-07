Toyota Corolla Cross, l'alternativa alla C-HR in arrivo dalla Thailandia

In un mercato mondiale sempre più dominato da crossover e SUV non è strano che Toyota ne annunci uno. Insolito è invece l'utilizzo del brand "Corolla", per la prima volta adottato nella categoria.

La scelta di accoppiare brand storici a veicoli di tipo SUV sembra nei piani Toyota, ad aprile è stata annunciata la Yaris Cross ad esempio, che arriverà sul mercato nel 2021.

La nuova Toyota Corolla Cross sarà disponibile anche in versione ibrida ed è prodotta a Chachoengsao, in Thailandia. Il nuovo SUV è sviluppato sulla Toyota New Global Architecture, nella versione GA-C, piattaforma condivisa con modelli come Prius, C-HR e Corolla E210.

La Corolla Cross si posiziona tra C-HR e RAV4, offrendosi come versione più spaziosa e tradizionale della C-HR, con la quale condivide il passo di 2640 mm. L'auto misura 4460 mm di lunghezza, 1825 mm di larghezza e 1620 mm di altezza. La Cross è proposta in Thailandia in due motorizzazioni: una benzina con motore 1,8 litri da 140 CV di potenza massima e 175 Nm di coppia e una versione ibrida con motore 2 litri dalla potenza di 98 CV e coppia di 105 Nm, al quale si unisce un motore elettrico che garantisce ulteriori 72 CV (54 kW) e 163 Nm di coppia. Entrambe le versioni sono a trazione anteriore e adottano un cambio CVT.

Lo stile è sicuramente più classico rispetto alla C-HR, una scelta che rende la Cross più appetibile al mercato del sud-est asiatico. Classico ma non scontato: la grossa calandra è il punto di riferimento dell'anteriore, mentre le bombature dei parafanghi danno equilibrio e simmetria alla vista laterale. Interessanti anche gli accenni a un design più organico, come nei gruppi ottici anteriori.

La Toyota Corolla Cross sarà disponibile nel 2020 in Thailandia per poi debuttare anche in altri mercati non ancora annunciati.