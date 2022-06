Toyota Corolla si aggiorna per il 2023: cresce la potenza ma diminuiscono le emissioni

Toyota Corolla è pronta a ricevere il restyling del 2023, che non porta rivoluzioni, ma anzi affina una formula già ben riuscita, migliorandola ulteriormente con motori più prestanti ma anche più puliti, con alcuni ritocchi estetici e una dotazione di bordo più tecnologica e completa.

Il nuovo sistema ibrido che si auto-ricarica della Corolla migliora ancora, e si affianca a motori da 1.8 o 2.0 litri, con la trazione solo anteriore, a differenza dei modelli destinati al mercato americano, che dispongono anche della trazione integrale. L’auto dispone di una Power Control Unit completamente ridisegnata, oltre ad avere un nuovo pacco batterie al litio più performante e leggero, che da solo permette un risparmio di peso fino a 18 kg.

La versione con motore da 1.8 litri eroga 140 CV (18 CV in più dell’attuale modello), che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 9.2 secondi, mantenendo però le stesse emissioni di CO2, con un valore di 102 g/km. La motorizzazione da 2.0 litri offre invece 196 CV (16 CV in più del modello attuale) che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, con emissioni di CO2 inferiori al modello uscente, con un valore di 107 g/km (2 g/km in meno).

A livello estetico le novità sono quasi impercettibili, ma aguzzando la vista si nota una nuova trama per la griglia anteriore, e nuove modanature attorno ai fendinebbia. Inoltre ci sono tre nuovi colori per la carrozzeria, e un nuovo design per i cerchi da 18 pollici. In Europa non arriva la Toyota GR Corolla, ma in compenso c’è l’allestimento GR Sport, che nel 2023 si rinnova con nuovi cerchi da 18 pollici, nuovo paraurti posteriore e sedili modificati.

Parlando di interni, la nuova Corolla porterà nuovi rivestimenti e allestimenti per impreziosire l’abitacolo, ma il punto forte rimane la strumentazione digitale da 12.3 pollici che offre 4 modalità di visualizzazione (Casual, Smart, Sport e Tough), affiancato dallo schermo dell’infotainment da 10.5 pollici che arriva direttamente dalla Corolla Cross, che integra la navigazione basata su cloud e controlli vocali. Infine, ma non per importanza, ci sarà l’ultima versione del Toyota Safety Sense che adotta dei sistemi ADAS nuovi e perfezionati, che si potranno aggiornare via OTA.

La nuova Toyota Corolla verrà declinata in versione hatchback, berlina e station wagon, e sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2023. Ricordiamo infine che l'attuale modello della Toyota Corolla ha ricevuto il massimo riconoscimento nei crash test dell'IIHS.