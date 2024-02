Sarà così la nuova Toyota Corolla 2026? Design 'elettrico' ma DNA ibrido

Toyota sta lentamente aggiornando il design dei suoi modelli di punta, abbiamo già assistito alla trasformazione della nuova C-HR a metà 2023, presto potrebbe accadere anche alla Corolla 2026, le cui linee potrebbero strizzare sempre più l’occhio all’elettrico.

A inizio febbraio abbiamo visto la fantasiosa rielaborazione della RAV4 2025 realizzata dal digital artist Vince Burlapp; oggi vogliamo mostrarvi come lo stesso artista immagina la nuova Toyota Corolla 2026. L’artista ha in realtà creato diversi render, si va da una Corolla “a forma di uovo” a una più futuristica e sinuosa, da berlina di alta gamma.

Non sappiamo ovviamente se Toyota sceglierà un design futuristico e all’apparenza “elettrico”, anzi: di sicuro avremo una variante totalmente termica e una ibrida, del resto il produttore giapponese tende ancora a frenare l’avanzata 100% elettrica. Akio Toyoda è ancora convinto che, nonostante le limitazioni UE, le auto elettriche raggiungeranno una quota massima del 30% su tutto il mercato mondiale, segno che il termico e l’ibrido continueranno a vivere a lungo anche dopo il 2035. Se Toyota avrà ragione ce lo dirà il tempo...

Nel frattempo è divertente ricordare la recente diatriba tra Toyota e Tesla: per un attimo tutti abbiamo creduto che la Tesla Model Y fosse l'auto più venduta del mondo nel 2023, dunque capace di battere anche la Corolla, così però non è stato. Toyota ha ribadito che nel conteggio va aggiunta anche la Corolla Cross, motivo per cui la giapponese è ancora sulla vetta del mondo automotive.