Toyota conferma l'utilizzo di batterie a stato solido entro il 2025, ma non su auto EV

Le batterie allo stato solido hanno le carte in regola per diventare il futuro dell’auto elettrica: si ricaricano più velocemente e offrono maggiore autonomia rispetto alle batterie standard, ma il loro prezzo è ancora troppo elevato per essere adottate in massa. Toyota continua però lo sviluppo della tecnologia, e le utilizzerà entro il 2025.

Le intenzioni della casa giapponese erano già state annunciate da Thiebault Paquet ai microfoni di Autocar, lo scorso dicembre, ma la conferma arriva anche dall’intervista rilasciata ad Autoline durante il CES 2022, dove Gill Pratt, a capo del Toyota Research Institute, ha confermato che la casa adotterà le nuove batterie più performanti, ma lo farà prima sulle vetture a combustione termica, per poi procedere con quelle full electric.

Ha aggiunto che stanno già testando questa tecnologia e la prima vettura ad adottarla arriverà nella prima metà della decade attuale, quindi è plausibile un arrivo entro il 2025, a bordo di un’auto ibrida. Può sembrare una scelta controcorrente rispetto al trend attuale, ma come detto in apertura, in questo momento un’auto elettrica con batterie a stato solido costerebbe troppo, considerando il fatto che una vettura EV è al momento ben più costosa di una ICE, a parità di segmento.

L’adozione a bordo delle auto ibride incide in quantità minore sul prezzo finale, anche perché in questo caso le batterie sono più piccole. Inoltre Toyota sfrutterà l’occasione per metterle sotto torchio, dal momento che subiranno cicli di ricarica molto più frequenti e repentini rispetto al momento in cui verranno utilizzate su auto 100% EV.

Tra le tante auto EV annunciate di recente da Toyota, è molto probabile che si nascondano più modelli che faranno uso delle nuove batterie, e tra questi dovrebbe esserci la piccola sportiva erede della MR2.