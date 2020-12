Toyota conferma un nuovo SUV elettrico: ecco tutti i dettagli

Toyota ha appena confermato il suo nuovo SUV completamente elettrico. Si tratterà di un veicolo avveniristico sviluppato a partire da una piattaforma nata dalla recente sinergia con Subaru.

La casa automobilistica giapponese ne ha condiviso una immagine, visibile in fondo alla pagina, la quale evidenzia delle linee stilizzate che danno qualche spunto sulla nuova architettura denominata e-TNGA. All'atto pratico le dimensioni non differiranno troppo da quelle che da anni il RAV4 mette in strada, ma è molto probabile che gli acquirenti porteranno a casa una SUV dal passo più lungo del solito.

Toyota ha intenzione di commercializzare il modello in tutto il mondo e di produrlo presso lo stabilimento Toyota ZEV situato in Giappone. La compagnia è in procinto di mostrarne la versione finale nel corso dei prossimi mesi, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poterla avere effettivamente davanti ai nostri occhi.

Il brand ha fatto poi sapere che il suo team di ingegneri si è concentrato in modo quasi ossessivo sulla flessibilità della piattaforma e-TNGA, che può ospitare senza alcun problema due motori, uno all'avantreno e l'altro al retrotreno. Ciò consente una trazione all-wheel drive e la scelta, da parte del consumatore, di poterla equipaggiare con pacchi batterie e motori di dimensioni e capacità diverse a seconda delle preferenze e del portafogli. In pratica Toyota potrà anche trarne modelli differenti con dimensioni complessive particolarmente variabili: si andrà da un piccolo crossover a un grosso SUV, da una berlina a una monovolume fino a una lunga e confortevole ammiraglia.

Ovviamente, data la importante collaborazione con Subaru, anche quest'ultimo brand utilizzerà la nuova piattaforma per sviluppare modelli proprietari, e uno di essi dovrebbe andare a chiamarsi "Evoltis", anche se parliamo soltanto di voci di corridoio.

"A breve Toyota farà il prossimo passo nel rilascio dell'imminente portfolio di auto a batteria, partendo innanzitutto dal mostrare un SUV di medie dimensioni completamente nuovo nel corso prossimi mesi." Adesso non possiamo far altro che attendere notizie in merito.

Per concludere senza allontanarci dalla casa nipponica vogliamo mostrarvi la nuova Toyota Supra appena modificata da Manhart: è potentissima e cattivissima.