Toyota come Alfa Romeo: pronto il cambio nelle auto elettriche?

Vi abbiamo parlato di come Toyota stia rivoluzionando pesantemente la sua industria con l'obbiettivo di raggiungere maggiori standard di efficienza. Toyota starebbe anche cercando di portare il cambio manuale nell'era dei veicoli elettrici, come evidenziato dai documenti brevettuali recentemente rivelati.

Questa mossa non è poi così diversa a giudicare dai documenti di brevetto recentemente depositati da Stellantis in Usa, che prevedono la realizzazione di una sorta di cambio simulato per veicoli elettrici.

Sembra che anche l'approccio di Toyota coinvolga una simulazione completa del cambio manuale, dove le diverse posizioni del cambio influenzeranno le prestazioni del motore elettrico, compresa la potenza e la coppia erogata. Per rendere l'esperienza più realistica, Toyota intende fornire informazioni ai conducenti tramite tachimetri digitali e regimi al minimo. Ad esempio, se il conducente non utilizza la frizione durante l'accelerazione, il veicolo disconnetterà temporaneamente il motore elettrico in modo elettronico, creando la sensazione di stallo.

La strategia di Toyota nell'elettrificazione è più cauta rispetto ad altre case automobilistiche, poiché cerca di preservare il divertimento e l'interesse legati ai veicoli convenzionali il più a lungo possibile. Inoltre, Toyota prevede di mantenere una gamma di veicoli a motore a combustione, principalmente ibridi, per prolungare l'offerta di esperienze di guida diverse e coinvolgenti per gli appassionati.