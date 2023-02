Toyota dimentica subito Toyoda: per il nuovo CEO l'elettrico ha la priorità

Con l'addio di Toyoda, ex boss di Toyota troppo incerto sull'elettrico, cambia la strategia del glorioso marchio di automobili giapponesi. Come comunicato poco fa da Koji Sato, per la prima volta allo scoperto dopo la nomina a CEO, l'azienda utilizzerà un approccio più europeo.

Sato ha infatti spiegato che le auto elettriche saranno la priorità per la Toyota da qui ai prossimi anni, annunciando grandi investimenti nonché una riorganizzazione della produzione che rispecchierà le esigenze dei vari clienti. Koji Sato non ha mai menzionato il suo successore, ma ha semplicemente spiegato che fino ad oggi Toyota, azienda che ha venduto più auto di tutti nel 2022, ha avuto semplicemente un "problema di comunicazione" in merito alla strategia da utilizzare in questo settore.

"Vogliamo ascoltare i clienti di tutto il mondo e offrire loro varie opzioni", ha quindi spiegato il CEO in occasione di una conferenza stampa indetta a Tokyo, aggiungendo che "in questo approccio multidirezionale, anche i veicoli elettrici a batteria sono un'opzione importante". Un approccio quindi totalmente differente rispetto a Toyoda, che ha invece sempre esternato i propri dubbi sui veicoli elettrici, ed in particolare “sull'obbligo” di voler puntare su una sola tecnologia per cercare di raggiungere l'obiettivo dell'impatto zero.

"Dobbiamo cambiare drasticamente il modo in cui facciamo affari", ha spiegato ancora Sato, annunciando "auto più intelligenti per renderle più sicure, comode e divertenti". E ancora: "I clienti sono diversi a seconda delle nazioni d'origine e le generazioni", l'azienda cercherà di creare "auto che siano in sintonia con ogni nazione e che soddisfino le loro esigenze particolari".

Il CEO di Toyota ha poi spiegato che "Lexus guiderà questo sviluppo", facendo capire che maggiori dettagli verranno svelati a partire dal prossimo 1 aprile, quando entrerà in vigore quella che si può tranquillamente definire una ristrutturazione.

Nel corso della conferenza stampa Sato ha infine presentato il suo team, dicendo di sentirsi "come il capitano di una squadra di calcio". Nella sua squadra non è presente nemmeno una donna, ma vi sono sette top manager, a cominciare da Hiroki Nakajima, capo del settore tecnologia, e Yoichi Miyazaki nuovo direttore finanziario del gruppo.