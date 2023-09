Toyota Century, debutta il super SUV di extra lusso, e ha anche l'autista

Dopo il teaser rilasciato da Toyota che lasciva presagire il ritorno del Suv di lusso, il brand giapponese ha presentato al Salone di Monaco il nuovo Century: il Rolls-Royce Cullinan del sol levante.

Questo veicolo, che è molto più lussuoso rispetto a qualsiasi SUV precedente di Toyota o Lexus, è anche il più costoso con un prezzo di circa 25.000.000 di JPY, pari a circa 160.000 euro.

Questo SUV ha un design squadrato con luci orizzontali divise ed è straordinariamente grande, con una lunghezza di 5.2 m, larghezza di 1.99 m e altezza di 1.8 m. Il passo è di ben 2.95 m, con un peso complessivo di 2.570 chilogrammi. Il cuore del Century SUV è un propulsore ibrido plug-in basato su un motore V6 da 3,5 litri con trazione integrale spinta da un motore elettrico montato posteriormente. La potenza combinata è di 406 cavalli.

La Century, il lussuoso SUV di Toyota, offre un'esperienza di entrata e uscita agevole grazie alle maniglie sui montanti C, gradini laterali estraibili elettricamente e porte posteriori che si aprono a un angolo di 75 gradi. In alternativa, ci sono porte posteriori scorrevoli elettriche simili a quelle di un minivan. Il SUV abbandona lo stemma Toyota in favore del più prestigioso logo della fenice sia nella parte anteriore che posteriore e presenta eleganti cerchi a razze multiple.

La piattaforma TNGA di Toyota, base del Century, è stata aggiornata per migliorare la rigidità torsionale della carrozzeria e il comfort di marcia. Il vetro stratificato trasparente è utilizzato nel separatore del vano di carico per isolare i passeggeri posteriori dal rumore. Inoltre è disponibile una funzione chiamata "Rear Comfort" che distribuisce la forza motrice e frenante per garantire il comfort degli occupanti posteriori.

Toyota Century sarà disponibile presso rivenditori selezionati in Giappone con opzioni di personalizzazione avanzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti (presumibilmente CEO di grandi gruppi e autorità pubbliche di alto livello). Tornando verso noi comuni cittadini, l'industria Toyota ha subito una brusca battuta d'arresto per motivi tutt'ora sconosciuti.