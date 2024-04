Toyota Celica Pikes Peak '94, l'auto più veloce al mondo: aveva 1.000 CV per tonnellata

Nel corso della storia auto fuori di testa ci hanno ammaliato con la loro incredibile potenza e la loro velocità esagerata e fra queste una menzione speciale la merita senza dubbio la Toyota Celica Pikes Peak del 1994.

Fu un'auto a dir poco straordinaria, che forse non è divenuta una leggenda come la mitica Escudo Pikes Peak, ma poco ci è mancato. Basti pensare che esattamente 30 anni fa vinse la storica scalata a stelle e strisce stabilendo un record pazzesco, 10 minuti e 4 secondi... quando si correva per 12 miglia sullo sterrato. Si tratta di un tempo che nessuno è mai riuscito a battere sulla ghiaia e solo nel 2011 venne infranta la barriera dei 10 minuti, ma con solo il 25% di sterrato.

Sotto il cofano vi era un motore Toyota 503E da 2 litri 4 cilindri, con ben 880 cavalli su 880 kg, quindi un rapporto peso potenza di esattamente 1.000 cavalli per ogni tonnellata. A guidarla sui tornanti della Pikes Peak, la gara che di fatto non ha regole, il leggendario Rod Millen, entrato di diritto nei libri di storia anche grazie alle sue cinque vittorie nella scalata del monte in Colorado.

In un'intervista di qualche anno fa a Toyota Mag Uk, la leggenda neozelandese delle corse ricordò così il progetto della mitica Celica: “A quei tempi la Toyota vendeva la Celica con quattro ruote motrici, di cui sapevamo di aver bisogno avendo corso a Pikes Peak per oltre un decennio, e TRD aveva un motore leggero che avrebbe fornito 850 CV in quota. Poi ci siamo avvalsi dell'aiuto di un designer IndyCar e di un noto aerodinamico che ha modellato la Celica”.

Millen racconta di aver effettuato diverse prove su un lago asciutto nel sud della California per testare al meglio il pacchetto aerodinamico ma anche per ottenere una trazione migliore, di fatto “Quel lago era la nostra galleria del vento a grandezza naturale: alla fine abbiamo raggiunto 2.000 libbre di carico aerodinamico a 160 km/h”. Millen spiega di avere ancora in garage proprio quella Celica, e di utilizzarla ogni anno: “Circa tre anni fa è tornata in California per una ricostruzione totale”. Se volete meglio comprendere di cosa fosse capace l'auto più veloce di sempre, gustatevi il video qui sotto.

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su