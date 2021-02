Toyota è la casa automobilistica più googlata del 2020

Il 2020 è stato un anno problematico per tutte le case automobilistiche, la pandemia ha rallentato i progetti e limitato i volumi di vendita. Toyota ha quantomeno la consolazione di essere tornata il produttore numero 1 al mondo e oggi conquista un altro record: è il brand automobilistico più cercato globalmente su Google nel 2020.

Toyota ha strappato dalle mani di Volkswagen lo scettro delle vendite e succede a BMW come regina delle ricerche. L'analisi di Compare the Market ha coinvolto dati provenienti da 158 paesi, catalogando oltre 88 milioni di ricerche. Toyota è apparsa al primo posto in ben 55 paesi, cioè il 34.8% dei quelli analizzati. Un netto miglioramento rispetto al 2019, quando Toyota deteneva il primato soltanto nel 17,7% dei paesi. Il calo di BMW è invece eclatante: il marchio tedesco è stato il più cercato in 118 paesi nel 2019, ora è al primo posto soltanto in 34 di essi. BMW si può tuttavia fregiare del titolo di marchio più cercato nel triennio 2018/2020. Al terzo posto rimane Mercedes-Benz, mentre è interessante il balzo in avanti di Kia e Ford, negli ultimi posti nel 2019 e ora rispettivamente quarta e quinta. La casa coreana è balzata agli onori della cronaca per il presunto accordo con Apple.

In Italia il dominio è, come ci si poteva aspettare, di Fiat. Peugeot, marchio centrale del nuovo gruppo Stellantis, è il più cercato in Francia. Gran parte dell'Europa è innamorata di BMW, mentre Audi conquista Polonia e Bielorussia.