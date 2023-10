Toyota a capofitto nell'elettrico, presentato il nuovo piano: 'Così supereremo Tesla'

Toyota sta attuando una riorganizzazione della produzione automobilistica, puntando a fabbriche altamente automatizzate con una presenza ridotta di operai e un maggiore impiego di robot autonomi all'interno degli impianti. Questo sforzo è finalizzato a incrementare la produzione di veicoli elettrici.

Toyota sta adottando tecnologie avanzate, tra cui il digital twin, un potente software che consente agli ingegneri di lavorare in modo rapido e altamente preciso, con una precisione di un millimetro, durante il processo di produzione dei veicoli, per preparare la sua fabbrica alla produzione dei veicoli elettrici BEV (insieme a Porsche, Toyota è uno dei brand dove i clienti restano più fedeli nel tempo).

Un'altra innovazione è costituita dalla realizzazione di una batteria al litio ferro fosfato bipolare, prevista per il 2026 o il 2027. Questa batteria promette un'autonomia superiore a 600 km, rappresentando un aumento del 20% rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio. Inoltre, questa tecnologia dovrebbe abbattere i costi del 40% grazie a una chimica delle celle meno costosa.

Nelle fabbriche attuali, i robot saldatori operano sulle carrozzerie in acciaio, producendo scintille in vari punti. Tuttavia, con il nuovo sistema Toyobev, questa fase sarà suddivisa in tre sezioni: gli operai potranno installare più agevolmente le parti e i componenti prima che i moduli vengano saldati insieme velocizzando l'intero processo.

Infine, nella fase finale, Toyota intende abbandonare le costose e poco flessibili linee di assemblaggio tradizionali, poiché i suoi veicoli elettrici devono essere in grado di guidarsi autonomamente attraverso lo stabilimento.

Akihisa Shirao, direttore generale del progetto della nuova fabbrica BEV di Toyota, ha dichiarato ad Automotive News: "Siamo in ritardo nell'avviare i progressi, ma speriamo di superare Tesla in questo modo". L'obiettivo di Toyota è quello di produrre 600.000 BEV nel 2025. Questa iniziativa è guidata dall'unità aziendale creata da Toyota per sviluppare la strategia EV di nuova generazione.