Una Toyota Camry esplode improvvisamente per le strade della Cina: il video è scioccante

Un video postato su YouTube ci rende partecipi di un evento a dir poco sconvolgente. La dashcam di una vettura che transitava nel traffico cinese ha registrato una Toyota Camry che all’improvviso è esplosa in una palla di fuoco, scagliando schegge e detriti attorno ad essa.

Chi si trovava sul posto ha assicurato che il guidatore della Toyota è riuscito ad uscire dalla vettura sulle proprie gambe subito dopo l’esplosione, e meno male, dal momento che pochi attimi dopo la situazione è andata peggiorando.

Dopo la prima esplosione l’auto è rimasta avvolta dalle fiamme, e poco dopo è esplosa nuovamente in maniera ancor più distruttiva e scenica, con tanto di colonna di fumo e fiamme a forma di fungo, che riportano alla mente le dolorose immagini storiche sulla bomba atomica. L’auto si è poi esibita in un ulteriore botto, ma è il motivo di tutto questo che lascia spaesati.

La persona che ha postato il video ha detto che l’auto in questione era alimentata a gas, ma è un’ipotesi poco probabile perché dopo alcune semplici ricerche si evince che la Toyota Camry Classical, una versione dedicata al mercato cinese, non è dotata di alcuna motorizzazione a gas tra quelle disponibili in gamma. Potrebbe anche essere che il proprietario dell’auto abbia montato successivamente un impianto a gas, che successivamente ha mostrato evidenti difetti in fase di montaggio.

Altre teorie arrivano direttamente da Reddit, dove un utente sostiene che l’auto non fosse alimentata a gas, ma che trasportasse delle taniche di gas o propano nel bagagliaio, che per qualche strano motivo sono esplose.

Insomma, rimane un velo di mistero attorno alla vicenda, ma in queste situazioni la cosa importante è che nessuno si sia fatto male, e un pensiero va al protagonista della vicenda, che può considerarsi un vero miracolato. Lo stesso discorso lo possiamo fare per l’equipaggio di quest’auto, che è stata schiacciata da un Caterpillar da miniera, così come per il proprietario di questa nuovissima Tesla Model S Plaid, che ha assistito ad un'apparente autocombustione della propria supercar.