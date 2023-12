Toyota, cambio nelle auto elettriche come 'Fast & Furious': potrebbe avere fino a 14 marce

Come ben saprete, Toyota sta mal digerendo il passaggio all’elettrico. A oggi offre un solo modello BEV, inoltre ha paura che la vecchia guardia di appassionati, fanatici del cambio manuale, possano prendere molto male il salto agli EV. Per questo motivo sta sviluppando un cambio manuale per BEV, che potrebbe avere fino a 14 marce.

Sembra che Toyota si stia davvero divertendo con la progettazione del suo cambio manuale per auto elettriche, che secondo un nuovo brevetto registrato potrebbe arrivare a offrire fino a 14 rapporti (non è la prima volta, inoltre, che si parla del cambio manuale per auto elettriche realizzato da Toyota). Si tratta di un disegno industriale alquanto particolare, che Toyota ha in parte spiegato. Secondo il colosso giapponese, il conducente potrà scegliere la migliore mappatura per i suoi gusti, nel documento si parla di un “cambio virtuale che potrebbe avere 6 o più stadi, oppure meno”.

La parola originale usata da Toyota è “stage”, probabilmente si tratta di mappature preconfigurate che il conducente può selezionare al volo per cambiare in pochi istanti il comportamento della vettura. Questo punto verrà sicuramente chiarito prossimamente, di certo sappiamo soltanto che non ci sarà alcun sistema meccanico a far funzionare il cambio: sarà tutto virtualizzato, la stessa leva tornerà probabilmente in posizione neutrale dopo l’utilizzo, pronta a reagire al pattern personalizzato scelto.

Sulla carta il sistema potrebbe arrivare ad avere più di 10 marce, anche se andare oltre la sesta potrebbe essere un po’ macchinoso, motivo per cui difficilmente i cambi manuali non vanno oltre la settima marcia. Il sistema in ogni caso è ancora nel suo stato embrionale, sapremo dettagli più precisi nei prossimi mesi o anni, la domanda però è d’obbligo: cosa pensate di tutto l’impegno che Toyota sta mettendo nella creazione di un cambio virtuale per vetture che... di un cambio non hanno alcun bisogno?