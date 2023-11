Toyota cambia i loghi: ecco il nuovo simbolo per identificare le auto ibride

A partire dal 2009 Toyota identificava i suoi veicoli ibridi attraverso il colore blu nella lettera T del nome. Negli Stati Uniti, tuttavia, si è notato che la nuova Camry ibrida non presenta questo dettaglio. Questo piccolo cambiamento incarna la nuova filosofia di Toyota "trasmettere la felicità".

Per identificare i modelli ibridi e ibridi Pug-In Toyota adotterà un cerchio blu, questo servirà per sensibilizzare le persone e proporre una netta distinzione tra i veicoli elettrici a batteria e i veicoli elettrici a celle a combustibile. Questo cambiamento inizierà proprio con la Camry, la Crown e la celebre ibrida Prius. Altri veicoli elettrificati, come RAV4, Venza e Corolla, presto adotteranno anch'essi il nuovo simbolo.



Riguardo la nuova Camry, Toyota mantiene il segreto al momento; tuttavia uno spot promozionale di un concessionario sembra aver lasciato intendere qualche dettaglio andando incontro alla smentita della casa giapponese.

Il cerchio blu sarà presente anche sulle estremità posteriori di altri veicoli elettrici, incluso il prossimo bZ3X. Questo fa parte della nuova campagna di marketing "Beyond Zero" di Toyota, che mira a superare la neutralità delle emissioni di carbonio e a avere un impatto positivo sul pianeta e sulla società attraverso una varietà di veicoli "a nuova energia".

Sempre nel campo dell'elettrificazione Toyota è in prima fila per la sperimentazione di nuove soluzioni di mobilità sostenibile. In particolare la casa nipponica è a lavoro sulle batterie a stato solido. La produzione di massa di questa nuova soluzione potrebbe non essere lontana dal partire.