Il nuovo Toyota bZ4X si può finalmente ordinare in Italia: arriva la First Edition

Come ogni grande debutto che si rispetti, anche quello del nuovo SUV Toyota bZ4X ha avuto qualche problemino e qualche ritardo. Ora però il SUV Crossover elettrico è pronto a sbarcare in Italia: il marchio giapponese ha aperto gli ordini.

Sorella gemella della Subaru Solterra provata a fine 2022, la vettura Toyota conserva in ogni caso uno stile unico e distintivo che oggi, al momento del preordini, risulta disponibile in un solo allestimento: la First Edition con trazione integrale intelligente AWD-i.

A impreziosire l'offerta troviamo cerchi in lega da 20", fari Full LED, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3” e sistema audio Premium JBL, i sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica, il Remote Parking e il pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione. Chi ordinerà il SUV elettrico di Toyota riceverà anche un vantaggio esclusivo a scelta fra tre opzioni: una wallbox Enel X Way da 7,4 kW con installazione inclusa, un voucher Enel X per caricare alle colonnine pubbliche fino a 2.770 kWh per oltre 10.000 km di guida, un Mobility Pack da utilizzare con il servizio KINTO Share per noleggiare un'altra vettura Toyota fino a un mese.

Al momento la scelta del colore e dell'allestimento in fase di preordine non è vincolante, si potrà infatti cambiare al momento dell'ordine vero e proprio della vettura. Chi invece sceglierà di non proseguire con l'acquisto riceverà il rimborso del deposito già versato. Cliccate dunque sul link che segue per ordinare subito un nuovo Toyota bZ4X.