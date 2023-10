La Toyota bZ4X è tutta nuova: accede all'Ecobonus ed è garantita 1 milione di km

Toyota ha presentato alla stampa italiana il suo nuovo bZ4X, primo veicolo 100% elettrico del marchio giapponese costruito sulla piattaforma dedicata eTNGA. La strada del nuovo sub-brand bZ (Beyond Zero) è ormai tracciata: andiamo subito a scoprire l’offerta dedicata per il lancio sul mercato italiano.

Rispetto al bZ4X originale (cugina della Subaru Solterra che abbiamo portato offroad), Toyota ci tiene a sottolineare che non si tratta di un aggiornamento del modello esistente: abbiamo a che fare con una vettura del tutto nuova grazie alla piattaforma eTNGA. Questo pianale integra il gruppo batterie nel telaio, al di sotto del veicolo; il risultato è una struttura robusta e molto rigida che promette un baricentro basso, a tutto vantaggio della dinamica di guida e di una maggiore sicurezza.

Al lancio sarà possibile acquistare la nuova Toyota bZ4X nell’allestimento First Edition con trazione integrale intelligente AWD-i che include cerchi in lega da 20”, fari Full LED, sistema Toyota Smart Connect con schermo da 12,3” e sistema audio Premium JBL, sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica, Remote Parking e in aggiunta anche il pacchetto Toyota T-Mate con Toyota Safety Sense di ultima generazione.

Grazie alla rete di ricarica Toyota Charging Network i clienti possono contare sul supporto di oltre 550.000 colonnine di ricarica pubblica presenti in tutta Europa. La vettura viene inoltre coperta da una garanzia di 10 anni o 1 milione di chilometri a patto di effettuare la manutenzione ordinaria e il relativo Battery Health Check presso la rete ufficiale Toyota.

Ma quanto costa la nuova Toyota bZ4X nell’allestimento First Edition? Il listino parla di 59.900 euro, cifra che scende a 56.900 euro in caso di permuta o rottamazione. In fase di pre-booking è anche possibile ottenere un vantaggio a scelta fra:

Wallbox Enel X Way da 7,4 kW con installazione compresa

Voucher Enel X Way per ricariche presso colonnine pubbliche pari a 2.770 kWh per oltre 10.000 km di guida

Mobility pack da utilizzare con il servizio KINTO Share per noleggiare un’altra vettura Toyota fino a un mese

Il noleggio a lungo termine con formula KINTO One è possibile con un canone mensile di 499 euro IVA esclusa ma con assicurazione RCA/I&F, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e veicolo sostitutivo per tutta la durata del noleggio - il tutto per un periodo di 36 mesi e percorrenza massima di 30.000 km, a fronte di un anticipo di 10.900 euro IVA esclusa.

L’offerta Lease Per Drive di Toyota Financial Service invece prevede un canone di 325 euro IVA esclusa per 36 mesi e percorrenza di 30.000 km. L’anticipo in questo caso è di 14.645 euro IVA esclusa.

Se questi prezzi vi hanno fatto storcere leggermente il naso, entro la fine dell’anno avremo anche altre varianti più accessibili. La Toyota bZ4X 2WD avrà ad esempio 500 km di autonomia e sarà perfettamente compatibile con l’Ecobonus italiano in allestimento Pure, sarà dunque possibile acquistarla a meno di 40.000 euro. I prezzi dell’intera gamma bZ4X arriveranno prossimamente.