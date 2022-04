La nuova Toyota bZ4X elettrica pronta per l'Europa: autonomia, potenza e versioni

Negli ultimi tempi Toyota è stato uno dei produttori più critici nei confronti delle auto elettriche, una tecnologia verso cui ci stavamo muovendo troppo in fretta, senza ragionare abbastanza. Nonostante i dubbi, il brand giapponese è ormai pronto per la rivoluzione e la sua bZ4X è vicina a sbarcare nel mercato europeo.

Toyota ha annunciato che la nuova bZ4X 100% elettrica è pronta per essere lanciata in Europa la prossima estate, inizialmente in due versioni già omologate WLTP. Vedremo una bZ4X FWD fino a 516 km di autonomia e un consumo medio di 14,3 kWh/100 km (il che sarebbe eccezionale, se confermato nel mondo reale), e una bZ4X AWD fino a 470 km di autonomia, con un consumo attestato attorno ai 15,8 kWh/100 km. Sul fronte della potenza, la RWD dovrebbe avere un motore da 150 kW capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi (ecco spiegata l'alta efficienza...), la AWD 160 kW grazie a due motori da 80 kW, con accelerazione 0-100 in 7,7 secondi.

Il nome bZ4X potrebbe sembrare infelice, bZ però rappresenta le parole Beyond Zero, il progetto di Toyota che riguarda una mobilità del futuro a zero emissioni (Toyota annuncia 15 nuovi veicoli elettrici). La vettura è costruita sulla nuova piattaforma e-TNGA e può ospitare fino a due motori elettrici (variante AWD) con batterie da 71,4 kWh (RWD) e 72,8 kWh (AWD).

Toyota promette che queste batterie manterranno il 90% della loro capacità nel corso di 10 anni o 240.000 km, una garanzia che supera quella solita di 8 anni e 160.000 km (a proposito: quanto dura la batteria di un'auto elettrica?). Il produttore dovrebbe mettere a disposizione anche un'altra forma di garanzia estesa, con il 70% di capacità conservato dopo 10 anni o 1 milione di chilometri, per chi davvero ha intenzione di sfruttare la bZ4X senza limiti.