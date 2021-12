Toyota e BYD pronte a lanciare un'elettrica economica: sarà piccola ma spaziosa

La nuova frontiera delle auto elettriche sta cambiando profondamente l'industria. Gruppi in vantaggio sulla tecnologia ne stanno accogliendo altri per collaborare insieme, Honda ha confessato che sarà partner di un produttore più avanzato per mettersi in pari, ora invece Toyota e BYD accelerano sulla creazione di una nuova EV accessibile.

Per chi non lo sapesse, BYD è il più grande produttore di auto elettriche dell'intera Cina, un vero colosso che in Europa è ancora praticamente sconosciuto ma che presto si farà notare. È molto probabile che nel vecchio continente la tecnologia BYD arrivi sotto la maschera di Toyota, del resto i due giganti collaborano dall'aprile 2020 e ora i tempi sono maturi per la prima vettura frutto di questa unione. Nei piani delle due compagnie ci sarebbe una vettura economica da proporre a circa 25.000 euro, per contrastare quella che sarà la Tesla compatta da 25.000 dollari.

Sarà in ogni caso la Cina a ricevere per prima la vettura BYD-Toyota: "Toyota Motor Corp lancerà sul mercato una piccola berlina completamente elettrica in Cina alla fine del prossimo anno, frutto della collaborazione con l'azienda locale BYD che ha fornito la tecnologia elettrica. Sarà una vettura economica ma spaziosa" hanno riportato delle fonti alla Reuters. "L'auto monterà batterie BYD, con l'azienda che ha aiutato Toyota a risolvere i problemi riscontrati nel creare una piccola berlina elettrica, economica e con interni molto spaziosi". Ora non resta che aspettare il prossimo Salone di Pechino per vedere la vettura in anteprima, almeno in una sua forma concept.