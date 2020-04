Toyota e BYD insieme per la creazione di auto elettriche: è ufficiale

La notizia che state per leggere è una di quelle capaci di scatenare un enorme terremoto - commerciale, s'intende. Toyota e BYD si sono unite in una nuova joint venture, insieme faranno ricerca e sviluppo in merito alle auto elettriche a batteria (BEV).

Toyota non ha certo bisogno di presentazioni, parliamo del primo marchio al mondo per valore con ben 56 miliardi di dollari, a +5% nel 2019 rispetto all'anno precedente. BYD invece è la più grande casa automobilistica cinese per quanto riguarda l'elettrico (in quanto a volumi di vendita), la seconda al mondo dopo Tesla, potete dunque immaginare da soli cosa queste due compagnie possano fare unendo le forze.

Formalmente si tratta di una joint venture al 50/50 e a quanto pare se ne discuteva già dallo scorso novembre. È stata Toyota a cercare BYD nell'estate del 2019 e oggi finalmente è stato trovato un accordo. L'obiettivo dichiarato è ora quello di "sviluppare BEV di alto livello dal punto di vista delle performance e trovare i favori del pubblico cinese", anche se siamo più che sicuri che i benefici arriveranno anche in Europa.

Nel vecchio continente ad esempio potrebbero arrivare nuove auto Toyota realizzate in collaborazione con BYD, dal prezzo più che competitivo, anche perché il produttore cinese metterà sicuramente a disposizione il suo nuovo sub-brand FinDreams, che produce batterie, motori elettrici e altre tecnologie di nuova generazione. Per comprendere meglio la situazione, è come se un colosso come Volkswagen collaborasse con Tesla per la creazione di nuove automobili, più o meno... ci sarà da divertirsi!