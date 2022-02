Toyota brevetta un cambio manuale per auto elettriche

Spesso gli appassionati più incalliti di automobili accusano le auto elettriche di non restituire le stesse emozioni delle termiche, anche a causa dell'assenza del cambio manuale. Toyota sembra voler accontentare anche questo tipo di pubblico, brevettando una trasmissione manuale per BEV.

Può sembrare strano nel 2022 sentire una notizia simile, del resto in alcuni Paesi del mondo il cambio manuale sta scomparendo anche sulle termiche (negli States il cambio manuale è morto). Inoltre chi ha provato un'elettrica lo sa: la monomarcia delle BEV, con tanto di coppia istantanea, è di una comodità incredibile ed è difficile tornare al manuale dopo aver provato qualcosa di simile.

Tutto questo non ha fermato Toyota dal creare un nuovo sistema capace di portare la trasmissione manuale anche sulle elettriche. Il brevetto depositato dalla compagnia può sembrare complicato a prima vista, in realtà il suo scopo è di erogare la coppia elettrica in maniera simile a come avverrebbe con la benzina, così da restituire al conducente sensazioni identiche.

Il meccanismo prevede anche un pedale della frizione e una leva del cambio, anche se questi sono solo virtuali, non apportano cambiamenti meccanici ma servono a restituire il feeling di guida ricercato. In questo modo Toyota vuole strizzare l'occhio anche a chi odia la monomarcia delle auto elettriche, del resto nella sua nuova e corposa line-up (Toyota preannuncia 15 nuovi modelli elettrici) potrebbe esserci più di un modello sportivo con questa trasmissione fittizia, pensate sia una buona idea per rendere lo switch più morbido? O comunque rendere la guida di una BEV più divertente?