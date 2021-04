Toyota: Beyond Zero sarà il nuovo marchio per le elettriche?

Martedì 6 aprile Toyota ha depositato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) quello che sembra essere il suo marchio per i futuri veicoli elettrici, forse un brand secondario che accompagnerà il tradizionale logo: Beyond Zero.

Il logo presenta collegate tra loro le lettere "bz" in un blu intenso con contorni grigi. Insieme al marchio il sito specializzato TheDrive ha scoperto le domande per i brand "Toyota BZ", "BZ Series" e per quelli che appaiono come nomi di modelli di auto: BZ1, BZ2, BZ3, BZ4 e BZ5. Sembra quindi che la casa automobilistica giapponese stia sviluppando ben cinque modelli della Serie BZ.

Torniamo indietro di qualche anno. Nel 2019 Toyota ha pubblicato un piano che aveva come intento quello di sfornare veicoli elettrici a batteria (BEV), con l'introduzione di sei modelli a partire dal 2020. In programma c'era un SUV medio sviluppato in collaborazione con Subaru e una compatta progettata con Suzuki e Daihatsu, entrambe le vetture erano pensate per la piattaforma Toyota e-TNGA. La pandemia globale ha verosimilmente rallentato il piano, il discusso SUV sarà svelato al Salone di Shanghai 2021 atteso per fine mese.

Toyota vuole raggiungere una gamma interamente composta da veicoli a zero emissioni di C02 entro il 2050. A fianco delle elettriche ci saranno i veicoli ad idrogeno (FCEV), tecnologia su cui l'azienda ha sempre puntato tantissimo. Non stupisce che insieme al marchio "BZ" sia stato depositato anche il logo "Hydrogen Drive", visibile in calce alla notizia. A proposito, James May ha dovuto vendere la sua amata Toyota Mirai ad idrogeno a causa della scarsa rete di stazioni di rifornimento.

Il marchio Beyond Zero potrebbe anche essere applicato a tutti i veicoli a zero emissioni, che siano elettriche o ad idrogeno. Forse già con il Salone di Shangai avremo maggiori informazioni a riguardo.