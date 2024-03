Toyota B2ZX, il B-SUV elettrico da 500km prepara l'arrivo: ecco come sarà

La Toyota bZ2X, un SUV elettrico concepito come l'equivalente della Yaris Cross, è in programma per il 2025 e offrirà trazione integrale insieme a un'autonomia di fino a 500 km. Sebbene ancora non del tutto, Toyota mira comunque ad ampliare la sua presenza nel settore delle vetture elettriche.

La strategia di Toyota per il settore delle auto elettriche sta lentamente prendendo il via, ma a piccoli passi, con il marchio giapponese che si prepara a introdurre un nuovo modello destinato ad arricchire la sua gamma nel corso del prossimo decennio. Questo crossover rappresenta una risposta diretta alla crescente domanda di veicoli elettrici nel segmento B, e segna un passo significativo verso l'elettrificazione della gamma Toyota.

Abbiamo detto "piccolo passo" di proposito, poichè l'azienda si è più volte espressa sulla questione della transizione elettrica, evidenziando il fatto che, per Toyota, è ancora molto importante continuare a fare ricerca e migliorare le propulsioni ibride (dove Toyota è più forte di tutti al momento).

La Toyota bZ2X, ispirata all'Urban SUV Concept, promette un design accattivante e moderno, con linee aerodinamiche e dettagli distintivi che cattureranno l'attenzione. I suoi fari a forma di boomerang e i passaruota muscolosi conferiscono un carattere distintivo, mentre i fari posteriori moderni completano il look dal carattere contemporaneo.

Questo SUV elettrico, sviluppato in collaborazione con un Suzuki, nello specifico il modello eVX, condividerà molte caratteristiche e dimensioni con il suo concorrente. Con una lunghezza di 4,3 metri e un'altezza di 1,62 metri, la bZ2X si collocherà tra i segmenti B e C, offrendo una cabina flessibile che consente di adattare lo spazio interno alle esigenze dei passeggeri e del carico.

Inoltre, la trazione integrale e un'autonomia fino a 500 km rappresentano punti chiave della proposta della bZ2X, garantendo prestazioni e affidabilità su diverse tipologie di terreno e una maggiore praticità nell'uso quotidiano. L'impegno di Toyota di elettrificare la sua gamma della sua gamma, si articolerà in un lungo percorso rispetto a molti altri concorrenti. Tuttavia, le capacità dell'azienda di innovare e anticipare le esigenze dei consumatori moderni seppur orientata ancora verso i motori ibridi, sono ben note, e con la bZ2X promette un'opzione attraente nel sempre più competitivo mercato dei veicoli elettrici.