Toyota avverte Apple: il settore auto è molto complicato

Da alcuni mesi a questa parte si è parlato spesso dell'eventuale ingresso di Apple all'interno del settore automotive, di accordi segreti con Hyundai o Kia e di paurosi investimenti dietro le quinte. La casa di Cupertino non ha però confermato né smentito le voci di corridoio.

Adesso il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha voluto dire la sua in merito all'operazione avvertendo Apple circa le complicazioni e le difficoltà insite in un possibile ingresso nella produzione in serie di veicoli. Parlando in una conferenza organizzata da Japan Automobile Manufacturers Association il dirigente ha affermato che l'industria dell'auto sarebbe felice di accogliere nuovi attori, "ma dopo aver costruito un veicolo, vorrei fossero pronti a gestire i consumatori ed i cambiamenti per qualcosa come 40 anni."

In tanti sono portati a credere che Apple potrebbe rivoluzionare il mondo dell'auto attraverso l'introduzione di tecnologie insolite e avveniristiche ma è chiaro che l'operazione, come confermato di recente da parte del CEO Volkswagen Herbert Diess, "non è una cosa che si fa con uno schiocco di dita."

Successivamente Toyota ha aggiunto che le firme tecnologiche hanno "il potenziale per portare nuova vita all'industria automobilistica e per offrire ai consumatori un'ampia gamma di scelte." Allo stesso tempo le nuove compagnia, a detta sua, devono accollarsi la responsabilità dell'intero ciclo vitale dei modelli proprietari, manutenzione e rottamazione incluse. A riportare le sue parole è Bloomberg.

Come già detto in apertura, al momento siamo ancora ai rumors e alle ipotesi, ma siamo sicuri che un brand come Apple non possa non puntare sull'elettrificazione, sulle tecnologie più avanguardistiche e sulla guida completamente autonoma. Probabilmente Apple non farà la sua mossa entro i prossimi due anni, ma i produttori storici farebbero meglio a tenere alta la guardia.