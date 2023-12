Toyota: 'Auto elettriche? Quando i clienti le richiederanno saremo pronti, l'idrogeno...'

Sono molto interessanti le dichiarazioni rilasciate ad Autobild da parte di Matt Harrison, Chief Operating Officer di Toyota Motor Europe, in merito al futuro elettrico e idrogeno del marchio.

Toyota è senza dubbio scettica sulle auto elettriche, preferendo di gran lungo l'ibrido ma “Non lo consideriamo davvero un ritardo – spiega Harrison - il nostro punto di partenza è semplicemente diverso. Molti dei nostri concorrenti, che da molto tempo si affidano ai motori a combustione pura, hanno dovuto apportare importanti modifiche al proprio portafoglio per soddisfare i requisiti UE sulle emissioni. Devono quindi investire molto, anche se la domanda di mobilità esclusivamente elettrica non è ancora così elevata e le infrastrutture di ricarica non sono ancora sufficientemente sviluppate”.

Il COO di Toyota Europe garantisce che in futuro il livello di emissioni dell'azienda sarà ben al di sotto di quelli per legge “Ciò significa che abbiamo il lusso di poterci allineare alla domanda effettiva del mercato. E vediamo che molte persone, soprattutto coloro che guidano auto di segmenti più piccoli come la Yaris, non sono ancora pronte per il cambiamento. Quindi stiamo sfruttando il tempo per investire molto nello sviluppo delle batterie, tra le varie cose”.

L'obiettivo di Toyota resta sempre quello di vendere più auto possibile, ma “Per quanto riguarda i BEV, le velocità di sviluppo dei singoli paesi sono molto diverse. Ci sono anche nuove sfide, come ad esempio molti nuovi marchi cinesi che vedono un grande potenziale per la loro crescita in Europa. Tuttavia sono convinto che con la nostra offerta, che continuerà a crescere nei prossimi anni, siamo molto ben posizionati per mantenere la nostra quota di mercato”.

In ogni caso per Toyota “Il mercato delle auto puramente elettriche è attualmente ancora piccolo. Non appena la domanda aumenterà e la nostra attenzione si sposterà dagli attuali veicoli ibridi alle auto elettriche a batteria, potremo anche aumentare la produzione in altre località (al momento Toyota produce auto elettriche solo in Giappone ndr)”.

Il colosso giapponese non ha intenzione di cambiare la propria strategia nel breve periodo: “I clienti devono decidere quale tecnologia funziona meglio per loro”, riconoscendo che attualmente gli automobilisti chiedono city car elettriche: “Tuttavia, attualmente è difficile realizzare profitti in questi segmenti ma comunque non scompariranno. Se noi, o VW o Stellantis, non possiamo offrirli, allora lo faranno i cinesi”. E ancora: “Il nostro compito è rendere i prodotti accessibili e convenienti. Ma la velocità dell’elettrificazione varierà notevolmente a seconda del segmento. E i segmenti piccoli rappresentano sicuramente la sfida più grande. Dipendono fortemente dalle infrastrutture pubbliche”.

C'è una grande richiesta in effetti di piccole green, ma al momento latitano e sul mercato in Italia vi sono solo 13 modelli di auto elettriche al di sotto dei 35 mila euro.

Chiusura dedicata all'idrogeno in cui Toyota crede ancora fermamente: “Se guardiamo al settore industriale, aerei, navi, allora la soluzione sarà l’idrogeno, non la propulsione elettrica a batteria. Nel trasporto passeggeri probabilmente si stabilirà un mix. Ma c'è ancora molta strada da fare”.