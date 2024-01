Toyota, le auto elettriche con batterie a stato solido dal 2026: i vantaggi

A quanto pare Toyota avrebbe in mente un piano per recuperare il terreno perso nella corsa alle automobili elettriche. A partire dal 2026, dunque, l'azienda giapponese dovrebbe cominciare a commercializzare dei nuovi veicoli EV con batterie allo stato solido, una soluzione innovativa che promette dei benefici a dir poco sensazionali.

A rivelare questa ambizione di Toyota è stato il magazine motoristico online Autoblog, che ha rivelato le dichiarazioni di un dirigente dell'azienda nipponica (Vikram Gulati) rilasciate durante un vertice sugli investimenti in India. Delle dichiarazioni che non solo hanno rivelato gli obiettivi del marchio sul mercato, intenzionato a rincorrere Tesla e BYD nella produzione green (le vendite EV Toyota sono raddoppiate a novembre 2023), ma che hanno anche spiegato quali sarebbero i benefici delle batterie allo stato solido.

In poche parole, questa "nuova" tecnologia consentirebbe alle auto elettriche di ricaricarsi molto più velocemente e di avere una migliore autonomia; quest'ultimo punto non è altro che uno degli obiettivi principali di Toyota nella sua corsa all'egemonia dell'automotive elettrico. Sempre Vikram Gulati ha offerto qualche cifra, e anche qualche data. Il dirigente Toyota, capo indiano della Toyota Kirloskar Motor, ha affermato che "lanceremo i nostri veicoli elettrici con batterie allo stato solido tra un paio d'anni", ma anche che queste nuove automobili a zero emissioni "si ricaricheranno in 10 minuti, avranno un'autonomia di 1.200 chilometri e un'aspettativa di vita molto buona".

Dunque Toyota, che è sempre alquanto affidabile nelle dichiarazioni riguardo alle auto elettriche (Toyota: 'Auto elettriche? Quando i clienti le richiederanno saremo pronti'), sembrerebbe essere intenzionata a percorrere una nuova strada nel futuro della propria produzione. Una strada che, qualora le dichiarazioni di Gulati fossero veritiere, potrebbe seriamente rivoluzionare il mercato delle EV.