Toyota, l'auto elettrica low cost non è in programma: 'Batterie costano troppo'

Toyota non sembra intenzionata a produrre un'auto elettriche low cost nel breve periodo. A differenza di quanto hanno in programma altre aziende, come ad esempio la Fiat Panda 2024 che diverrà un B-SUV a basso costo, i giapponesi non pensano ad una city car dal prezzo “stracciato”.

Il capo dello sviluppo prodotto del marchio, Andrea Carlucci, presidente e ad di Toyota Italia, ha spiegato che è necessario un "cambiamento sostanziale nel costo delle batterie" prima che possa essere messa in vendita un'utilitaria elettrica e che la stessa possa essere redditizia in larga scala.

"Non possiamo raggiungere quel livello al momento", ha aggiunto parlando con gli inglesi di Autocar. In ogni caso Carlucci ha voluto precisare: "Non ho detto che non abbiamo bisogno di un'offerta in quel segmento, sto solo osservando come è il mercato oggi”.

Fra le tante auto low cost elettriche in arrivo in futuro anche la nuova Renault Twingo che dovrebbe costare meno di 20mila euro "So che c'è una tendenza a scendere nella fascia bassa, il che è molto ovvio", ha precisato ancora il manager di Toyota, aggiungendo però che i compromessi tecnici associati alle auto elettriche più convenienti costituirebbero un ostacolo alla loro diffusione: "Se guardo ai componenti accessibili e convenienti sul mercato, significa che l'offerta per un veicolo elettrico a batteria è limitata quindi dobbiamo esaminare attentamente la fascia di prezzo”.

Nell'immediato futuro quindi niente city car green in casa Toyota ne tanto meno l'erede dell'Aygo X, "a meno che qualcosa non cambi radicalmente sul mercato”. L'auto elettrica più economica di casa Toyota del prossimo futuro sarà la nuova Urban che dovrebbe comunque costare attorno ai 37mila euro.

In ogni caso Toyota non è intenzionata a diventare un marchio di soli SUV: "Abbiamo modelli come la Yaris, che per me rappresentano la firma del nostro marchio in Europa più di qualsiasi altra auto". E chissà che proprio la Yaris non sia la prossima green della storica azienda di automobili giapponese.