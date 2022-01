Toyota anticipa misterioso concept GR GT3 e GR Yaris: il design fa già paura

Mentre si discute sulla prima minicar elettrica C+pod firmata Toyota, il marchio nipponico si prepara a svelare ai fan e non di tutto il mondo la nuova GR GT3 e la GR Yaris in arrivo sul mercato. In rete sono già apparsi i primi teaser in penombra di entrambi i concept e, guardandoli bene, sono già non poco intriganti!

La casa automobilistica giapponese ha mantenuto un alone di mistero attorno alla futura GR GT3 mostrandola solamente di profilo nella sua silhouette. Il lungo cofano e la linea del tetto spiovente sembrano confermare sin da subito che non si tratterà di una macchina esclusiva da pista, ma Toyota stessa ha affermato che resta per ora una “concept car dedicata alle corse che incorpora le conoscenze e le tecnologie raffinate che TGR ha acquisito nel campo del motorsport”. Pareri contrastanti che contribuiscono alla costruzione di un certo hype per questo veicolo.

Altro teaser, invece, è quello che trovate in copertina alla notizia e riguarda una GR Yaris molto intrigante: dall’immagine si nota immediatamente un cofano ventilato in fibra di carbonio, accompagnato da un kit widebody e un alettone sul retro. In questo caso è palese la sportività del veicolo, dunque un focus su prestazioni elevate e modernità.

Entrambe le automobili firmate Toyota verranno presentate nel contesto del Tokyo Auto Salon 2022, il quale si terrà a Chiba dal 14 al 16 gennaio. Non ci resta allora che attendere tali giornate per sapere ogni possibile dettaglio su di esse.

Nelle giornate del CES 2022, invece, Toyota ha confermato lo sviluppo della piattaforma software Arene attesa per il 2025.