Toyota anticipa una misteriosa auto elettrica per l'Europa

A poche ore dalla presentazione in Cina della nuova Toyota bZ3, il marchio giapponese torna a solleticare la curiosità del pubblico con una vettura elettrica sinora inedita: ecco la prima immagine teaser di una Toyota bZ di prossima uscita.

L'immagine è molto scura e ovviamente è fatta per nascondere la maggior parte dei dettagli esterni, le forme però ricordano in qualche modo quelle della bZ3 appena lanciata sul mercato cinese. Ciò che cambia è il posteriore, che infatti ha più un look da fastback che da hatchback.

Purtroppo Toyota non ha diffuso nessun dettaglio ufficiale, non sappiamo neppure il nome di questa vettura, siamo però abbastanza certi che alla sua base troviamo la piattaforma elettrica e-TNGA, dunque a livello tecnico non dovrebbe discostarsi moltissimo da ciò che abbiamo visto con bZ3 o bZ4X.

Se la bZ3 è pensata appositamente per il mercato asiatico, questa misteriosa Toyota elettrica dovrebbe invece essere un modello internazionale, adatto anche al gusto europeo e nord americano. Potrebbe anche essere una versione Coupé della stessa bZ4X, in realtà già lanciata in Europa (la nuova Toyota bZ4X pronta per l'Europa). Staremo a vedere, di sicuro non somiglia molto a un crossover e non ha nulla a che fare con tutte le auto elettriche mostrate sino ad ora da Toyota.