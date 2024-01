Toyota, Akio Toyoda non demorde: 'ICE hanno ancora futuro, le auto sono suono e odore'

Dopo aver gongolato per il 'rallentamento' delle auto elettriche, Akio Toyoda, presidente di Toyota, torna allo scoperto ribadendo per l'ennesima volta quanto i motori termici siano ancora importanti per lo storico marchio nipponico.

Senza troppi giri di parole l'ex CEO di Toyota ha spiegato che i motori ibridi e a combustione interna (ICE) “hanno ancora un ruolo da svolgere”, nel raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione, sottolineando quindi come l'unica via non sia l'elettrico.

Il presente e il futuro dell'azienda resta quindi ancora all'insegna della diversificazione, e se da una parte lo storico marchio di auto giapponesi ha annunciato un aumento di veicoli green per il 2025, con l'arrivo delle batterie a stato solido Toyota dal 2026, dall'altra continua a puntare sull'idrogeno e nel contempo sule vetture a combustione interna.

“Il motore a scoppio ha ancora un ruolo importante come mezzo pratico per raggiungere la neutralità del carbonio. Miglioriamo quindi la loro tecnologia", ha ribadito Toyoda dopo aver ricevuto l'approvazione da parte di Koji Sato, attuale CEO dell'azienda, circa lo sviluppo appunto di nuovi motori benzina e diesel.

Poi ha aggiunto: “I veicoli elettrici a batteria non sono l’unico modo per raggiungere la neutralità del carbonio. Ci sono altre opzioni, quindi dovremmo essere entusiasti di accettare questa sfida”, precisando che in Giappone vi sono 5,5 milioni di lavoratori nel settore auto che dipendono dalla produzione di componenti per vetture a combustione.

“Queste persone sostengono il Giappone e hanno le capacità per rendere forte il Giappone di domani. Non dobbiamo mai perderle. Continuiamo a costruire motori per loro. Non lascerò che tutto il lavoro svolto finora vada sprecato", ha aggiunto, per poi spiegare: “Alcune persone come me amano davvero i motori. Per noi, il suono e l’odore dei motori sono irresistibili”.

Akio Toyoda, dopo essersi definito “un normale ragazzo anziano che ama le macchine”, ha concluso volgendo lo sguardo al futuro, un qualcosa “che tutti noi dobbiamo costruire insieme. Voglio costruire il futuro insieme a tutti gli appassionati di auto”.