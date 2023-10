Toyota si accorda con Tesla per usare il NACS: anche il più grande dei colossi ha ceduto

Alla fine è successo: anche Toyota, il colosso dei colossi automotive, ha confermato che adotterà il sistema di ricarica Tesla NACS, offrendo così accesso ai Supercharger ai suoi clienti.

Era probabilmente il colosso più difficile da conquistare, ora invece la strada è definitivamente spianata e anche se Stellantis non si è ancora espressa in maniera ufficiale, il futuro dell’elettrico in Nord America è davvero ormai segnato e anche il grande gruppo italo-francese dovrà cedere.

Ora possiamo affermare che il NACS si appresta a diventare lo standard più diffuso sul mercato americano, e la parola “standard” non è usata per caso: il Tesla NACS diventerà uno standard SAE ufficiale, così che i produttori abbiano caratteristiche tecniche precise da seguire.

Ma torniamo a Toyota, ecco cosa ha detto il grande marchio giapponese: “Toyota Motor North America Inc annuncia oggi di aver trovato un accordo con Tesla Inc per adottare il sistema NACS sui suoi veicoli a batteria (BEV) a partire dal 2025. In linea con la strategia di elettrificazione dei veicoli Toyota, che già oggi offre una pletora di opzioni per i propulsori elettrificati, i clienti Toyota e Lexus avranno un comodo accesso alla rete Supercharger che vanta più di 12.000 stalli in tutto il Nord America”.

Le parole “Nord America” tornano spesso perché il NACS, lo ricordiamo, sarà uno standard soltanto negli Stati Uniti e in Canada, in Europa resteremo fedeli ancora per molti anni al CCS2 Combo (i vantaggi del NACS contro il CCS) - a meno che il NACS non venga convertito alla svelta per funzionare anche nel vecchio continente, affinché tutto il mondo elettrico abbia un sistema di ricarica solo!