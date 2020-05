Questa Toyota 86 è una delle vetture più assurde mai viste

La storia delle automobili ci ha insegnato che sono pressoché infiniti i modi per modificare un veicolo, e spesso questi dipendono dalle varie sottoculture del tuning che si differenziano tra loro in base al territorio. La vettura che stiamo per presentarvi oggi è stata modificata secondo la cultura dell'assetto, ma in un modo assurdo.

Per qualche strana ragione alcune persone credono sia un'ottima idea quella di vantarsi della propria auto con una campanatura negativa, ma quando si esagera questa pratica può portare soltanto a un aspetto generale estremamente negativo e a una manovrabilità sicuramente pessima. Basta dare uno sguardo alla Toyota 86 che potete ammirare nel video in alto od al post Reddit in calce per accorgervene.

Quest'ultimo permette di vedere in azione la vettura mentre percorre un vialetto. La modifica ha reso necessario l'uso di assi di legno per la percorrenza del brevissimo tratto, ma questo supponiamo sia soltanto uno dei lati negativi dell'operazione. Come descrive l'autore del post su Reddit, l'auto è "come una balena spiaggiata la quale sta facendo del suo meglio per tornare nell'oceano."

Mentre in molti decidono di modificare le sospensioni e le molle per ottenere un assetto ribassato accompagnandolo con ambigue campanature, questa particolare Toyota va oltre ciò e utilizza sospensioni ad aria che consentono una modifica veloce dell'assetto per il superamento di dossi, pietre o altri piccoli imprevisti dell'asfalto, che però non darebbero alcun fastidio ad un'auto normale.

A proposito di strane vetture vogliamo condividere con voi due veicoli appartenenti a questa categoria. Il primo è una vecchia BMW a tre ruote: due all'anteriore e una al retrotreno per un sistema di guida a metà tra moto e autovettura classica, anche se in realtà si pende più per quest'ultima tipologia di mezzo di trasporto. Forse si sbilancia più verso il concetto di moto un brevetto appena depositato da Kawasaki, il quale descrive un veicolo a tre ruote in grado di piegarsi in curva proprio come farebbe una motocicletta.