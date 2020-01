Questa Toyota 86 ha il motore elettrico e le batterie di una Nissan LEAF

Se siete fan incalliti dei veicoli sportivi di Toyota, forse è meglio non proseguiate nella lettura di questa notizia... ovviamente scherziamo, sappiate però che qualcuno ha installato in una Toyota 86 il motore elettrico di una Nissan LEAF.

Non una nuova LEAF Nismo RC, straordinaria vettura elettrica presentata appena qualche giorno fa, ma il propulsore di una LEAF EV del 2014. Anche se sulla carta l'operazione può apparire come una vera e propria eresia, la nuova Toyota 86 vanta adesso circa 200 CV e 400 Nm di coppia istantanea. In termini di potenza dunque siamo dalle parti dell'originale 2.0 litri della 86 e della Subaru BRZ, la coppia però è raddoppiata ed è subito disponibile, senza bisogno di attendere i giri motore. La vettura ha chiaramente perso il suo sound originale, questa Toyota 86 però ha sorprendentemente mantenuto il cambio manuale a 6 marce collegato al motore elettrico tramite una frizione Honda e un adattatore.

Philip Schuster, il proprietario dell'auto, è anche riuscito a installare i 48 moduli del pacco batteria in maniera alquanto originale: 16 si trovano sotto al cofano, 12 al posto del vecchio serbatoio di benzina, 20 sotto il bagagliaio, là dove prima c'era la ruota di scorta. Non conosciamo il peso della vettura dopo questa conversione, si tratta in ogni caso di un lavoro estremamente interessante, anche se farà storcere il naso a molti.