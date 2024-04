Toyota 4Runner 2024, altro che touch screen: evviva i tasti fisici!

Toyota ha recentemente svelato il suo più recente gioiello: la Toyota 4Runner del 2025 che contiene alcuni elementi molto particolari, come la presenza di numerosi pulsanti all'interno delle plancia. La motivazione dietro questa scelta avrebbe una ragione ben precisa.

A differenza di molte vetture moderne, che si affidano pesantemente ai touchscreen, la Toyota 4Runner del 2025 pone l'accento sulla praticità e sull'usabilità. Il capo designer degli interni, Benjamin Jimenez, ha guidato il team di progettazione verso un approccio differente.

Invece di seguire le mode appariscenti, il team si è concentrato sull'essenzialità, ovvero rendere il 4Runner facile e piacevole da utilizzare nel tempo. Sebbene i touchscreen fossero popolari in passato, oggi alcune persone ritengono che non siano sempre la scelta migliore per via della loro scarsa praticità mentre si guida: possono risultare infatti elementi di distrazione e complessi da usare, specialmente per chi è un po' più avanti con l'età.

Per esempio, se solo per attivare il riscaldamento bisogna accedere a vari menu dentro altri menu sul proprio schermo diventa davvero macchinoso, soprattutto quando si guida in condizioni difficili (come sotto una tempesta o in una strada sterrata fuori città). I pulsanti fisici sono certamente più istantanei e intuitivi. Non c'è una regola o una certificazione che li rende più sicuri del touchscreen, ma sicuramente per molte persone, risultano più comodi.

La progettazione della plancia di questo SUV però non è stata priva di sfide poiché sono serviti numerosi render per collocare i pulsanti nei punti giusti e mettere a disposizione tutte le numerose funzioni che le auto di oggi possono svolgere. Il risultato finale è un interno sofisticato e funzionale. Così come Toyota non crede che l'elettrico sia l'unica soluzione per il futuro, il suo andare controcorrente rispetto ai tempi ha portato il marchio a realizzare questo SUV di "vecchia scuola", con l'intento di dimostrare che certe soluzioni, apparentemente superate, rimangono ancora più che apprezzate.

Recentemente vi abbiamo raccontato una storia a dir poco strana e assurda, almeno ai nostri occhi. Il presidente della Toyota, è un grande appassionato di ciambelle: Akio Toyoda ha commissionato un camioncino a idrogeno per la produzione interna di ciambelle, coinvolgendo lo chef Koji Fujiharu per creare ciambelle senza glutine ed eco-sostenibili. Il camion, chiamato "Morizo Donuts", intraprenderà un tour per il Giappone per mostrare come le tecnologie green possano portare gioia alla gente.

