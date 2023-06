Toyota alla 24 Ore di Le Mans con un'auto a idrogeno: svelata la GR H2

Toyota è la prima casa automobilistica a svelare una vettura sport prototipo WEC a idrogeno, pensata per la stagione 2026, quando si prevede che la FIA darà il via libera a questo tipo di propulsione. La concept car, battezzata Toyota GR H2 Racing Concept, è stata presentata venerdì 9 giugno a Le Mans.

La Toyota GR H2 sembra essere un’evoluzione dell’attuale GR010 Hybrid. Esteticamente si distingue per i fari anteriori che attraversano l’intera larghezza della carrozzeria, sostituendo i gruppi ottici grandi e squadrati presenti sulla GR010. Toyota intende schierare questa innovativa tecnologia con l’intenzione di vincere immediatamente, parola di Pascal Vasselon, direttore tecnico di Toyota Motorsport.

Akio Toyoda, presidente uscente dell’azienda, ha lasciato intendere che questa sport prototipo a idrogeno correrà in futuro, senza tuttavia rivelare un impegno ufficiale già siglato. Toyota vuole dimostrare l’efficacia dell’idrogeno tramite le competizioni: da tre anni la 24 Ore del Fuji viene utilizzata per sviluppare la Toyota Corolla H2 Concept a idrogeno.

Toyota mostra una certa dose di scetticismo nei confronti dell’elettrico. Per quanto proseguano gli investimenti nelle EV, la casa giapponese vuole raggiungere la neutralità carbonica attraverso varie tecnologie, tra cui l’idrogeno. “Non investiremmo in questa tecnologia se non pensassimo di poter vincere con essa”, ha dichiarato Akio Toyoda, aggiungendo: “Voglio davvero incoraggiare la nostra concorrenza a prendere in considerazione l’idrogeno, non solo perché aiuta l’ambiente, ma perché rappresenta una possibilità davvero entusiasmante. Il suono, la coppia e la dinamica della vettura sono tutto ciò che conta”.

Ricordiamo infine che la 24 Ore di Le Mans 2023 inizierà sabato 10 giugno alle ore 16:00. La vittoria finale sarà contesa, salvo sorprese, dagli equipaggi Toyota e Ferrari.