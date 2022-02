Una Toyota 2000GT dal prezzo mostruoso: c'è lo zampino di Carroll Shelby

Le auto giapponesi sono sempre più ricercate, i modelli storici degli anni ’90 hanno aumentato esponenzialmente di valore negli Stati Uniti, mentre i modelli più rari puntano a nuovi record nelle aste di tutto il mondo.

Poche settimane fa l’esperto di valutazioni automobilistiche John Wiley (Hagerty) ha dichiarato che una giapponese avrebbe superato i 2 milioni di dollari nel 2022. Abbiamo una contendente, una Toyota 2000GT preparata da Carroll Shelby.

L’esemplare, telaio MF10-10001, fu spedito in California da Toyota nel 1967, parte di un investimento da 500.000 dollari che la casa giapponese fece nei confronti di Shelby. L’auto fu preparata per la stagione 1968 SCAA, precisamente nella classe C-Production. Shelby si occupò di tre 2000GT, queste presentano particolarità come motore elaborato, cerchi in magnesio 7x15, sedili da corsa e roll-bar.

La MF10-10001 è anche la prima 2000GT di serie mai costruita. Stando agli esperti di Gooding & Company questo bellissimo esemplare è dello stesso proprietario dal 1980, “un gentiluomo considerato da molti il maggior esperto di 2000GT”. Da una piccola ricerca pare che il “gentiluomo” sia Robert Tkacik, proprietario della Maine Line Exotics. Tkacik ha portato la Toyota-Shelby 2000GT a svariati concorsi, incluso il Goodwood Festival of Speed.

Gooding & Company batterà la 2000GT all’asta dell’Amelia Island Concours, a marzo. Si stima un prezzo finale tra i 2,75 e i 3,5 milioni di dollari.

A distanza di decenni la 2000GT ha ancora molti ammiratori, come dimostra questa reinterpretazione moderna del designer Nirmit Soni. Anche David Gallego per la sua H2+ Concept si è ispirato liberamente alla 2000GT. (immagini Gooding & Company / Josh Hway)